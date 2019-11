CleverTap: Style Theory triple les inscriptions aux abonnements grâce à la plateforme d'engagement des clients personnalisée de CleverTap

Style Theory triple les inscriptions aux abonnements grâce à la plateforme d'engagement des clients personnalisée de CleverTap

La start-up de mode s'associe à CleverTap pour étendre sa domination sur le marché de la location de vêtements en ligne de plus de 2 milliards de dollars[1]

SINGAPOUR - Media OutReach - 7 novembre 2019 - CleverTap, le leader du cycle de vie des clients fonctionnant grâce à une intelligence artificielle et de la plateforme de fidélisation des utilisateurs, a annoncé aujourd'hui que le leader de la mode en ligne Style Theory a multiplié par 3 le nombre de conversions d'abonnés depuis le déploiement de CleverTap.

Fondée en 2016 par Chris Halim et Raena Lim, Style Theory est la plus grande plateforme d'inscription à la location de vêtements de l'Asie de Sud-Est avec plus de 30 000 tenues de créateurs provenant de plus de 250 marques internationales de créateurs. En tant que fournisseur de consommation durable de la mode, Style Theory vise à réduire les déchets et la pollution sur le marché du textile et des vêtements.

Plus de 100 000 personnes utilisent l'appli de Style Theory pour louer tous les mois des vêtements et des sacs de créateurs, échanger les vêtements et sacs qu'elles n'utilisent plus et recevoir des versements intéressants. L'automatisation du marketing mobile de CleverTap fournit à Style Theory une vue en temps réel des consultations de ses utilisateurs et permet de personnaliser l'expérience utilisateur mobile à partir de l'inscription initiale. Le résultat est que Style Theory a une profonde relation avec ses clients, de plus hauts taux de rétention, une augmentation de la fidélisation des clients et du bouche-à-oreille positif.

« Alors que l'acquisition est importante pour nous chez Style Theory, la fidélisation est ce qui nous aide à nous développer de manière constante. La plateforme mobile de bout en bout de CleverTap nous aide à augmenter nos taux clé de conversion et maximiser la valeur vie client, en faisant d'elle une pièce centrale de notre croissance », a déclaré Sreeram Rajendran, directeur de la croissance chez Style Theory. « En connaissant l'endroit le plus probable où dans le cycle de vie du client un utilisateur s'engage, alors nous pouvons construire des campagnes qui fournissent un engagement significatif et contextuel. »

Avec des campagnes de marketing omnicanaux de CleverTap travaillant pour eux, Style Theory a multiplié par trois le nombre d'acheteurs à forte intensité qui se sont convertis en abonnés payants, par rapport aux utilisateurs qui n'étaient engagés via aucun canal.

« L'industrie de la mode est l'une des industries les plus dynamiques au monde et Style Theory résout un réel problème pour les consommateurs en créant une communauté d'utilisateurs qui sont passionnés par la mode durable, », a dit Anil Menghanin, VP - APJC Region chez CleverTap. « Avec CleverTap, Style Theory n'augmente pas que les inscriptions, mais également la valeur vie client. Avec une croissance positive, Style Theory s'est positionné comme étant le leader du marché en Asie du Sud-Est où l'industrie connaît une croissance annuelle de plus de 11,4 %. »

