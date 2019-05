Clientis Zürcher Regionalbank sort de Clientis et s'appellera "Avera"

Zurich (awp) - Clientis Zürcher Regionalbank quitte le groupe bancaire Clientis. A partir de 2020, la banque régionale zurichoise dont le siège est à Wetzikon renoncera à son appartenance à Clientis et prendra le nom d'"Avera".

Dans son communiqué de vendredi soir, la banque régionale précise que le départ interviendra au 1er janvier 2020. Le changement doit permettre de réagir plus rapidement et directement aux exigences changeantes des clients et des marchés. En devenant indépendant sous le nom d'"Avera", l'institut rajeunira aussi son image de marque.

L'assemblée générale de la banque, organisée en coopérative, a donné son feu vert à la modification des statuts qui permet la sortie de Clientis.

Le reste de l'année 2019 servira à la préparation du retour à l'indépendance. L'objectif est d'adapter le système d'affaires et l'infrastructure aux besoins changeants des clients. Ces derniers pourront à l'avenir choisir entre les canaux physiques de distribution ou le self-service via la banque en ligne.

