Climat: 8 groupes d'assurance, dont Axa et Scor, créent la Net-Zero Insurance Alliance

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Huit assureurs et réassureurs européens ont créé la "Net-Zero Insurance Alliance", ou NZIA, une collaboration "qui vient couronner les travaux menés par les entreprises signataires fondatrices avec le Programme des Nations unies pour l'environnement", a annoncé lundi Scor, qui est l'un des huit membres fondateurs.

Outre Scor, les fondateurs de la NZIA sont Axa, Allianz, Aviva, Generali, Munich Re, Swiss Re et Zurich Insurance Group, selon un communiqué publié par ce groupe dimanche.

Dans un communiqué, Scor a indiqué être "convaincu que le secteur mondial de la (ré)assurance a un rôle majeur à jouer dans l'accélération de la transition vers une économie plus résiliente sans émissions de gaz à effet de serre, dans le respect de l'objectif de hausse des températures de 1,5degC fixé par l'Accord de Paris sur le changement climatique".

Dans ce cadre, le réassureur français s'engage à "réduire toutes les émissions de gaz à effet (GES) directes et indirectes liées à ses portefeuilles de souscription en réassurance, de manière à atteindre zéro émission nette à l'horizon 2050" et à "encourager la mise en oeuvre de référentiels de publication pour les entreprises et de cadres d'action mondiaux pour une transition vers la neutralité carbone dans le secteur de l'assurance".

Scor compte ainsi "se retirer progressivement des contrats d'assurance et de réassurance facultative portant sur des centrales au charbon sans dispositif d'atténuation, d'ici à 2030 pour les pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et à 2040 pour le reste du monde".

Dans un premier temps, cet engagement se traduit par "un durcissement des directives de souscription pour 2020 préconisant de passer au crible tous les traités de réassurance dont plus de 10% des primes seraient liées au charbon".

