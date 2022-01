Climat: L'Allemagne doit réduire sa consommation énergétique de 20-25% pour atteindre ses objectifs

BERLIN (Reuters) - L'Allemage doit réduire sa consommation d'énergie de 20 à 25% pour atteindre ses objectifs climatiques, selon un rapport présenté par le ministre du Climat mardi.

"La tâche est énorme. Elle est gigantesque", a déclaré le ministre allemand de l'Économie et du Climat Robert Habeck lors d'une conférence de presse. "Nous avons réussi à réduire les émissions de 15 millions de tonnes entre 2010 et 2020, et de 2022 à 2030 nous devons les réduire de 40 millions de tonnes par an en moyenne".

Le pays entend ramener les émissions de CO2 à 65% des niveaux de 1990 d'ici 2030, une ambition loin d'être à sa portée, selon le rapport.

Le climat est un sujet fondamental de la politique de la nouvelle coalition governementale allemande, la plus grande économie d'Europe s'orientant vers la neutralité carbone.

