Climat-L'Onu appelle à un nouvel élan à l'occasion du sommet de 2019

KATOWICE, Pologne, 4 décembre (Thomson Reuters Foundation) - - L e secrétaire général des Nations unies a exhorté mardi la communauté internationale à profiter du sommet sur le changement climatique qui sera organisé en 2019 par l'Onu pour exposer leurs plans et intensifier la lutte contre le réchauffement.

Le sommet de septembre 2019 à New York sur le climat, a souligné Antonio Guterres, sera "un élément essentiel" de ce combat, face à "une situation très dramatique".

"Nous connaissons tous l'ampleur de ce défi climatique", a-t-il dit aux journalistes lors du sommet de la COP24 à Katowice, en Pologne. "Et nous savons tous que nous ne sommes pas sur la bonne voie."

Le sommet de New York, a ajouté Antonio Guterres, visera aussi à s'assurer que les pays riches tiennent leur promesse de fournir chaque année, entre 2020 et 2025, une aide de 100 milliards de dollars aux Etats plus pauvres afin de les assister dans leur politique de développement durable.

En 2020, les gouvernements devront soumettre à l'Onu leurs plans d'action actualisés pour lutter contre le changement climatique.

Les pays signataires de l'Accord de Paris en 2015 se sont engagés à réduire le recours aux énergies fossiles et les émissions de gaz à effet de serre pour contenir la hausse des températures "nettement en dessous de 2°C" par rapport aux niveaux préindustriels et de s'efforcer de limiter cette augmentation à 1,5°C.

Selon des experts, il y a déjà eu une hausse de température d'environ 1°C et l'augmentation pourrait être de 3°C d'ici la fin du siècle.

D'ici le sommet de New York, les agences des Nations Unies travailleront avec les gouvernements pour renforcer les plans d'action sur le climat à l'horizon 2030, ainsi que les stratégies à long terme, a indiqué Antonio Guterres.

Une déclaration politique devrait être publiée à la fin du sommet de Katowice, qui s'achève le 14 décembre. (Megan Rowling; Guy Kerivel pour le service français)