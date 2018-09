Climat-Macron lie négociations commerciales et accord de Paris

LUXEMBOURG, 6 septembre (Reuters) - Emmanuel Macron a exclu jeudi "au nom de la cohérence" toute négociation commerciale avec des pays qui ne respecteraient pas l'accord de Paris sur le climat, visant explicitement le président américain Donald Trump qui a annoncé son intention d'en sortir.

"Je suis extrêmement ferme sur ce point : on ne doit pas avoir des négociations commerciales avec des pays qui ne respectent pas l'accord de Paris", a dit le chef de l'Etat français lors d'un échange sur l'Union européenne avec des citoyens à Luxembourg.

"Donc ça veut dire qu'on a beaucoup durci le suivi de l'accord (de libre-échange Ceta-NDLR) avec le Canada et quand certains disent 'on va repartir vers de grands accords avec les Etats-Unis d'Amérique qui disent on ne respecte pas l'accord de Paris : non, non", a-t-il ajouté.

Signé fin 2015 par plus de 190 pays, l'accord de Paris, qualifié d’historique, fixe le cadre d’engagements politiques, économiques et financiers visant à contenir la hausse de la température moyenne de la planète "nettement en dessous de 2°C" en 2100 par rapport aux niveaux pré-industriels.

Donald Trump a annoncé son intention d'en sortir le 1er juin 2017. (Marine Pennetier, édité par Elizabeth Pineau)