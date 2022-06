Climat: Une campagne de l'Onu définit de nouvelles règles pour les entreprises

LONDRES (Reuters) - Une campagne soutenue par les Nations unies visant à accélérer l'action en faveur du climat a défini mercredi un nouvel ensemble de règles que des entreprises désireuses de s'engager à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre devront appliquer.

Les nouveaux critères publiés par la campagne "Objectif zéro" ("Race to Zero" en anglais) sont importants puisqu'ils devront être appliqués par plusieurs organisations partenaires.

Ces nouvelles règles ont été établies après une série de consultations entre plus de 200 experts indépendants. Elles affecteront les grandes entreprises mondiales ayant déjà rejoint de telles initiatives et s'étant publiquement engagées à atteindre des émissions nettes nulles.

En vertu de ces règles, tous les membres seraient tenus de réduire progressivement puis d'éliminer complètement tous les combustibles fossiles, et de le faire d'une manière qui garantisse une "transition juste", c'est-à-dire en atténuant les conséquences sociales de la transition énergétique.

"En pratique, cela signifie que les entreprises et les investisseurs doivent restreindre le développement, le financement et la facilitation de nouveaux actifs liés aux combustibles fossiles", a déclaré la campagne dans un communiqué. "Les voies et les délais exacts diffèrent naturellement selon les régions et les secteurs."

Les membres seraient également, pour la première fois, tenus d'aligner leurs activités de lobbying avec l'objectif "zéro émissions" en "soutenant de manière proactive" les politiques climatiques à plusieurs niveaux.

Ces nouvelles règles s'appliqueront à tous les nouveaux membres à partir du 15 juin, les membres existants auront un an pour se mettre en conformité.

(Reportage Simon Jessop et Tommy Wilkes; version française Camille Raynaud)

