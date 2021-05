Cliniques : Ramsay Health Care rachète Spire pour 1 Md£

Spire Healthcare a déclaré dans un communiqué commun avec Ramsay Health Care que les parties étaient parvenues à un accord sur les conditions de l'opération et a recommandé aux actionnaires de voter en sa faveur.

Spire, cotée en bourse à Londres, qui a d'importants contrats avec le réseau de soins de santé britannique NHS, soutenu par l'État, a été touchée par une baisse des visites de routine des patients dans les hôpitaux pendant la pandémie de COVID-19, et avait déjà souffert d'une diminution des renvois vers les hôpitaux privés avant cela.

Le groupe, qui gère 39 hôpitaux au Royaume-Uni, a affiché une perte avant impôts ajustée de 231 M£ l'an dernier, alors qu'il a traité près de 750 000 patients, après avoir déclaré un bénéfice de 9,6 M£ en 2019. Elle avait dit s'attendre à ce que le bénéfice revienne aux niveaux pré-pandémiques cette année.

"Ramsay travaillera en étroite collaboration avec le ministère de la Santé et des Soins sociaux pour s'assurer que tous les objectifs communs sont étroitement alignés et nous sommes prêts à soutenir le NHS dans la lutte contre l'augmentation significative des listes d'attente et le retour des procédures électives au Royaume-Uni", a déclaré Craig McNally, CEO de Ramsay, qui est aussi propriétaire du réseau français Ramsay Générale de Santé.

Ramsey va devoir passer le couperet de l'antitrust. "C'est une bonne offre et elle devrait être acceptable pour les actionnaires. Mais il y aura des problèmes avec l'autorité de la concurrence et il ne sera pas facile de faire aboutir l'opération", a déclaré dans une note Graham Doyle, analyste chez Liberum.

Mediclinic International, le principal actionnaire de Spire avec une participation de 29,9%, a déclaré séparément qu'il voterait en faveur de la proposition de Ramsay.