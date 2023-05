Clorox repense sa stratégie sur le charbon de bois Kingsford avant la saison des grillades estivales

Clorox Co est en train de revoir ses plans de vente pour ses briquettes et pellets Kingsford, des produits de base pour les barbecues d'été aux Etats-Unis, après avoir augmenté les prix et perdu des parts de marché au profit de ses concurrents, a déclaré un dirigeant à l'agence Reuters mardi.

La société basée à Oakland, en Californie, a augmenté les prix du charbon de bois Kingsford en décembre, ainsi que ceux d'autres produits qu'elle fabrique, allant de l'eau de Javel aux cosmétiques naturels, a déclaré le directeur financier Kevin Jacobsen. Mais ses concurrents dans le domaine des grillades, y compris les marques de magasins, n'ont pas suivi, ce qui a rendu Kingsford beaucoup plus cher que des produits similaires avant les grandes occasions de cuisiner en été, y compris les fêtes du Memorial Day et de l'Independence Day aux États-Unis. Par exemple, un sac de 8 livres de briquettes Kingsford Original Charcoal coûte 7,92 dollars sur le site web de Walmart Inc., tandis qu'un sac de 16 livres de briquettes Expert Grill du détaillant coûte 7,88 dollars. "Vous ne pouvez pas faire les choses correctement dans tous les pays et dans toutes les catégories", a déclaré M. Jacobsen. "Nous allons revenir en arrière et procéder à quelques ajustements. Ce faux pas signifie que l'équipe de Clorox chargée de la marque est en train de revoir ses plans de marketing, a déclaré M. Jacobsen. "Nous devons investir davantage d'argent dans ce domaine", a-t-il ajouté, précisant que Clorox travaillerait avec les détaillants pour mieux mettre en valeur le produit dans les magasins, dans l'espoir de stimuler les ventes malgré les prix élevés. La moitié des ventes de Kingsford sont réalisées au cours du trimestre se terminant le 30 juin, a indiqué M. Jacobsen, ajoutant que les résultats financiers de Clorox au cours de ce trimestre pourraient être affectés si la marque n'était pas performante. "Kingsford n'a pas répondu à nos attentes", a déclaré M. Jacobsen, se référant à ses ventes au cours des trois mois se terminant le 31 mars. "Ce que nous constatons, c'est une activité concurrentielle accrue au début de la saison dans la catégorie des grillades. Les concurrents de Clorox dans ses autres catégories ont suivi de près les hausses de prix annoncées en décembre, a déclaré M. Jacobsen. Les consommateurs américains ont accepté des augmentations de prix à deux chiffres sur les produits de base courants, bien que certains grands fabricants, dont Clorox, aient vu leurs volumes de vente diminuer.