Clorox revoit à la hausse ses perspectives de bénéfices annuels, grâce à des prix plus élevés

Le directeur financier Kevin Jacobson a déclaré dans une interview à Reuters que le fabricant d'articles ménagers de base n'a pas prévu d'autres hausses de prix pour le reste de son année fiscale, qui se termine en juin.

"Nous pensons que nous en avons assez pris pour l'instant", a déclaré M. Jacobson.

M. Jacobson a ajouté que Clorox prévoit d'autres licenciements au cours des prochains mois afin de réduire ses coûts. Il a refusé de communiquer le nombre d'employés qui seraient licenciés. La première phase a eu lieu en septembre dernier, et d'autres sont prévues pour son prochain exercice financier, a déclaré Jacobson.

Clorox a vu ses produits s'envoler des étagères au plus fort de la pandémie, lorsque les consommateurs se sont précipités pour garder leurs maisons exemptes d'infection et ont fait des réserves de ses lingettes et nettoyants de surface.

Cependant, la demande a diminué depuis, avec des volumes de produits en baisse dans trois des quatre segments commerciaux de Clorox au cours du trimestre rapporté.

Néanmoins, les multiples séries d'augmentations de prix que Clorox a déployées sur une grande partie de ses produits au cours des deux dernières années ont permis à la société d'enregistrer une augmentation de 1% de ses ventes nettes au deuxième trimestre, à 1,72 milliard de dollars, par rapport à l'année précédente.

Les analystes s'attendaient en moyenne à une baisse de près de 2 % à 1,66 milliard de dollars, selon les données IBES de Refinitiv.

Même si Clorox a dû faire face à une hausse des coûts des matières premières et des dépenses de fabrication, les augmentations de prix ont permis à sa marge brute d'augmenter de 320 points de base pour atteindre 36,2 % au cours des trois mois terminés le 31 décembre.

Clorox, dont le siège social se trouve à Oakland, en Californie, a déclaré qu'elle prévoyait désormais un bénéfice ajusté compris entre 4,05 et 4,30 dollars par action pour l'exercice 2023, par rapport à sa précédente fourchette de prévisions de 3,85 à 4,22 dollars par action.

M. Jacobson a déclaré que les consommateurs achètent de plus petits formats de produits Clorox dans les magasins où ils ont l'habitude de faire leurs courses, comme Walmart, car ils cherchent à réduire le coût total du voyage d'achat. Le fabricant des nettoyants Pine-Sol et des déboucheurs Liquid Plumr vise les consommateurs à faible revenu, gagnant moins de 50 000 $ par an, selon les dirigeants.

Clorox a également resserré ses prévisions de ventes pour l'ensemble de l'année à entre une baisse de 2% et une hausse de 1%, par rapport à une baisse de 4% à une hausse de 2% estimée précédemment.