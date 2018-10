Closing initial du fonds « BNP Paribas CP European Special Opportunities Debt Fund »

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

BNP Paribas Capital Partners (BNPP CP), le spécialiste de la sélection de gérants alternatifs externes de BNP Paribas Asset Management (BNPP AM), a lancé en 2018 un programme d’investissement permettant aux investisseurs institutionnels de se positionner sur le marché de la dette privée décotée en Europe, également appelée « Special Opportunities ».La levée de fonds qui a débuté en 2018 se poursuit, l'objectif étant d'atteindre une taille finale de 250 millions d'euros courant 2019. Un closing initial a été réalisé.Ce programme d'investissement s'effectue sous la forme d'un Fonds de Fonds de Dettes fermé, d'une durée de vie de 7 ans (duration moyenne d'environ 2 ans et demi). L'objectif est d'offrir aux investisseurs un taux de rendement interne net (TRI) de l'ordre de 9% à 12%.Le capital sera déployé dans des fonds de dette d'entreprises de taille moyenne ayant connu une difficulté ou ayant été écartées des canaux de financement traditionnel. Le marché visé par les gérants sélectionnés par BNPP CP est celui de la dette/prêts, performants ou non, et principalement de 1er rang, au sein du système financier Européen. Cette dette pourra être achetée sur le marché secondaire comme auprès d'établissements bancaires la détenant depuis l'émission.Ce nouveau fonds répondra à la contrainte réglementaire de Solvabilité 2 (Solvency Capital Requirement), avec une transparisation du portefeuille de chaque fonds sous-jacent sous le format d'une matrice AMPERE.