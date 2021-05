Clôture sans tendance en Europe, la prudence domine

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en légère baisse lundi et Wall Street reculait à mi-séance, la prudence l'emportant largement faute de nouveaux éléments sur les tensions inflationnistes et le risque d'une inflexion des politiques monétaires, les deux préoccupations majeures des investisseurs.

À Paris, le CAC 40 a perdu 0,28% (17,79 points) à 6.367,35 points après avoir atteint en tout début de séance un nouveau plus haut de plus de 20 ans à 6.410,21. A Londres, le FTSE 100 a reculé de 0,15% et à Francfort, le Dax a abandonné 0,13%.

L'indice EuroStoxx 50 a terminé sur une baisse de 0,26%, le FTSEurofirst 300 a pris 0,08% et le Stoxx 600 a cédé 0,05%.

Au moment de la clôture en Europe, Wall Street évoluait plus nettement dans le rouge, le Dow Jones lâchant 0,46%, le Standard & Poor's 500 0,5% et le Nasdaq Composite 0,71%.

Après le rebond enregistré en fin de semaine dernière, qui a permis aux grands indices de reprendre une partie des pertes subies au cours des séances précédentes, l'appétit pour le risque reflue dans l'attente de nouvelles indications sur l'évolution des prix et sur les débats au sein des banques centrales quant au besoin d'une inflexion monétaire.

De ce point de vue, la semaine sera dominée par la publication mercredi du compte rendu de la réunion d'avril de la Réserve fédérale américaine. En attendant, le vice-président de l'institution, Richard Clarida, a déclaré que la Fed agirait si l'évolution des indicateurs économiques menaçait de favoriser une hausse des anticipations d'inflation.

LES INDICATEURS DU JOUR

Les marchés ont peu réagi à la publication des résultats de l'enquête mensuelle "Empire State" sur le climat des affaires dans la région de New York, dont la composante des prix payés par les entreprises a pourtant atteint son plus haut niveau historique.

Les autres indicateurs du jour sont asiatiques: en Chine, la croissance de la production industrielle a ralenti en avril à 9,8% sur un an et celle des ventes au détail, à 17,7%, est inférieure aux attentes alors qu'au Japon, la hausse des prix de gros est au plus haut depuis six ans et demi.

VALEURS

En Europe, la plus forte baisse sectorielle du jour est pour le compartiment du transport et des loisirs (-2,39%), plombé entre autres par Sodexo (-3,67%) après l'abaissement de la recommandation d'Exane BNP Paribas. Egalement dégradé, Elior a chuté de 6,59%.

Ryanair a par ailleurs perdu 2,81% après l'annonce d'une perte annuelle record.

A Paris, l'une des meilleures performances du CAC 40 est pour Danone, qui a gagné 1,29%. Le groupe agroalimentaire devrait officialiser dans la soirée la nomination au poste de directeur général d'Antoine de Saint-Affrique.

TAUX

Le rendement du Bund allemand à dix ans, référence pour la zone euro, a fini la journée en hausse d'un point de base à -0,115% mais la progression a été plus marquée pour son équivalent français, qui a de nouveau brièvement franchi 0,3%, au plus haut depuis 14 mois comme pour l'italien, monté à 1,142%, au plus haut depuis septembre.

Sur le marché américain, le dix ans est quasi stable à 1,6369%. Il n'a pratiquement pas réagi aux nouvelles déclarations de Richard Clarida.

CHANGES

Le calme observé sur le marché des emprunts d'Etat prévaut aussi sur celui des devises: le dollar baisse très légèrement face aux autres grandes devises et l'euro se traite autour de 1,2150.

PÉTROLE

Le marché pétrolier a lui aussi connu une séance irrégulière mais la tendance était orientée à la hausse au moment de la clôture européenne, les investisseurs semblant privilégier les perspectives de reprise de la demande avec la levée des restrictions en cours dans plusieurs pays, en Amérique comme en Europe.

Le Brent gagne 1,02% à 69,41 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,19% à 66,15 dollars. Ils étaient tombés respectivement à 68,18 et 64,83 plus tôt dans la journée.

A SUIVRE MARDI :

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

LA CLÔTURE EN

EUROPE

Indices Dernier Var. Var. % YTD

Points

Eurofirst 300 1705,57 +1,28 +0,08% +11,00%

Eurostoxx 50 4006,84 -10,60 -0,26% +12,78%

CAC 40 6367,35 -17,79 -0,28% +14,70%

Dax 30 15396,62 -20,02 -0,13% +12,23%

FTSE 7032,85 -10,76 -0,15% +8,86%

SMI 11135,37 +14,60 +0,13% +4,03%

Les valeurs à suivre à Paris et en

LA TENDANCE A

WALL STREET

Indices Dernier Var. Var. % YTD

Points

Dow Jones 34190,78 -191,35 -0,56% +11,71%

S&P-500 4148,37 -25,48 -0,61% +10,44%

Nasdaq 13327,21 -102,77 -0,77% +3,41%

Nasdaq 100 13262,56 -130,55 -0,97% +2,90%

Compte rendu de la séance à Wall

"The Day Ahead" - Le point sur la prochaine

CHANGES

Cours Veille Var.% YTD

Euro/Dlr 1,2153 1,2140 +0,11% -0,49%

Dlr/Yen 109,16 109,34 -0,16% +5,81%

Euro/Yen 132,68 132,78 -0,08% +4,54%

Dlr/CHF 0,9016 0,9011 +0,06% +1,86%

Euro/CHF 1,0959 1,0948 +0,10% +1,41%

Stg/Dlr 1,4125 1,4096 +0,21% +3,31%

Indice $ 90,2170 90,3210 -0,12% -6,19%

OR

Cours Veille Var. % YTD

Or Spot 1865,96 1842,19 +1,29% +23,00%

TAUX

Dernier Var. Spread/Bund

(pts)

Future Bund 168,87 -0,11

Bund 10 ans -0,11 +0,00

Bund 2 ans -0,65 +0,00

OAT 10 ans 0,29 +0,01 +40,70

Treasury 10 ans 1,64 +0,00

Treasury 2 ans 0,15 +0,00

PETROLE

Cours Précéden Var Var.% YTD

t

Brut léger US 66,13 65,37 +0,76 +1,16% +8,04%

Brent 69,40 68,71 +0,69 +1,00% +5,10%

(Marc Angrand)