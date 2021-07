Club Med SAS : ouvre son tout nouveau resort à La Rosière et invite ses clients à prendre de la hauteur dans les Alpes françaises cet été !

6 destinations alpines exceptionnelles pour s'évader au grand air

C'est au cœur des Alpes, dans un environnement à la fois authentique et magique, que Club Med nous invite à poser nos bagages, le temps d'un week-end, d'une semaine ou plus encore. 6 Resorts d'exception, nichés dans des lieux préservés, invitent à profiter dans des conditions privilégiées des plaisirs généreux de la montagne : Alpe d'Huez (à 1 860 m d'altitude) en Isère, Grand Massif Samoëns Morillon (à 1 600 m) en Haute Savoie, Arcs Panorama (à 1 750 m) et Valmorel (à 1 460 m) en Savoie, Serre-Chevalier (à 1 400 m) dans les Alpes du Sud et son tout dernier fleuron, La Rosière (à 1 950 m) sur les flancs de la Tarentaise. Club Med dans les Alpes, ce sont aussi les Chalets Club Med Exclusive Collection de Valmorel et Grand Massif Samoëns Morillon.

Des espaces dédiés

pour télétravailler en toute tranquillité

Les Club Med Alpe d'Huez, Grand ­Massif Samoëns Morillon, Arcs Panorama, Valmorel et Serre-Chevalier ­proposent ­désormais des espaces adaptés pour ceux qui doivent ­épisodiquement ­télétravailler sur leur lieu de vacances. Équipées d'un accès­ WiFi, service de bar et snacking, ces zones offrent un cadre de travail idéal, propice à la concentration­. De quoi mêler plaisir et travail dans de bonnes conditions !

Incluses ou à la carte : de multiples activités pour se défouler

Les amateurs de sports outdoor vont pouvoir s'en donner à cœur joie ! Dévaler les pentes ou les remonter sans ­effort (ou presque !) en VTT électrique, mais aussi randonner sur des sentiers aux dénivelés plus ou moins importants. Quels que soient son niveau, son âge ou ses envies, chaque Club Med réserve son lot de surprises, d'adrénaline et de découvertes sportives. Le tout encadré par des moniteurs diplômés pour faire rimer dépassement de soi et sécurité. Les hôtes peuvent également choisir parmi certaines activités à la carte : canyoning, hydrospeed, rafting, escalade, Via Ferrata, parapente, tennis...

­

La montagne permet de se détendre, de se

défouler,­ de se sentir vivant tout simplement,­ en profitant d'un terrain de jeu varié et ­infini. Je passe la plupart de mon temps dehors pour me ressourcer. Le VTT est à mon avis le moyen le plus simple de découvrir de ­nouveaux ­endroits en montagne, en y ­ajoutant un peu ­d­'adrénaline.

Il est parfois difficile de raconter­ les émotions

que nous pouvons vivre dans cet environnement­. Le Club Med me donne, ainsi­ qu'à ses clients,

l'opportunité de partager­ des moments uniques. Il nous connecte entre passionnés­ et débutants pendant nos ­sorties VTT.

Kilian Bron, champion de VTT.