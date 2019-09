Club Med a posé « la première pierre » de son futur resort à La Rosière

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Club Med poursuit son développement dans les Alpes et pose aujourd’hui« la première pierre » de son futur resort à La Rosière. La construction de ce resort premium (4 Tridents) avec un Espace Club Med Exclusive Collection (5 Tridents), doté de 440 chambres dont 40 Suites, a débuté au mois d’avril dernier et mobilise des entreprises savoyardes pour 70% des travaux. Club Med La Rosière sera ouvert hiver comme été et accueillera ses premiers clients en Décembre 2020.Pour les partenaires investisseurs, la SAS Murs La Rosière et son actionnaire la Caisse des Dépôts et Consignations, ce projet de construction représente un investissement total de près de 130 millions d'euros.