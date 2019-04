Club Med confirme ses objectifs de volume d'affaires pour 2021

Paris (awp/afp) - Le Club Med a confirmé mercredi son objectif d'atteindre un volume d'affaires de près de 1 milliard d'euros d'ici à 2021 sur ses marchés français et francophones, après une année 2018 qualifiée de "dynamique".

Le pionnier des villages-clubs français - dont le premier a ouvert dans les années 1950 - compte aujourd'hui près de 70 "resorts" dans 26 pays. Il est détenu depuis 2015 à 100% par le conglomérat chinois Fosun.

En 2018, le Club Med a séduit 1,44 million de clients dans le monde entier (+6,6%), et a vu son volume d'affaires progresser de 8%, pour atteindre 1,62 milliard d'euros, selon les chiffres dévoilés en mars par Fosun, qui a récemment coté à la Bourse de Hong Kong sa division Tourisme.

Pour le seul marché français, le volume d'affaires a progressé de 11% l'an dernier, a indiqué Sylvain Rabuel, directeur général des marchés France Europe Afrique, lors d'un point presse mercredi.

"2018 a été une année au beau fixe, particulièrement satisfaisante, avec une dynamique plus forte qu'en 2017. Nous confirmons plus que jamais notre objectif d'atteindre, d'ici 2021, près d'un milliard d'euros de volume d'affaires sur les marchés francophones", soit la France, le Benelux et le Luxembourg, a-t-il ajouté.

Après l'ouverture ou la réouverture de trois clubs en 2019, l'année 2020 verra l'inauguration de nouveaux "resorts" à Marbella en Espagne, aux Seychelles et au Québec, ainsi qu'un site dans les Alpes françaises, sans oublier la poursuite des ouvertures en Chine des concepts "JoyView", situés à proximité des grandes villes.

Le Club Med a fait son entrée en décembre dernier dans l'indice hongkongais au sein de Fosun Tourism, une des branches du groupe chinois diversifié qui a retiré le groupe de la Bourse de Paris.

afp/fr