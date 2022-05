Coal India va importer pour la première fois depuis des années en raison des pénuries d'électricité qui menacent.

Ce serait la première fois depuis 2015 que Coal India importe le combustible, soulignant les efforts déployés par les responsables étatiques et fédéraux pour constituer des stocks afin d'éviter une répétition du mois d'avril, lorsque l'Inde a été confrontée à ses pires coupures d'électricité depuis plus de six ans.

"Coal India importerait du charbon pour le mélanger sur une base de gouvernement à gouvernement (G2G) et l'approvisionnerait... aux centrales thermiques des producteurs d'État et des producteurs d'électricité indépendants (IPP)", a déclaré le ministère fédéral de l'Énergie dans la lettre datée du 28 mai.

La lettre a été envoyée à tous les services publics, aux hauts fonctionnaires fédéraux et étatiques chargés de l'énergie, y compris le secrétaire fédéral au charbon et le président de Coal India.

L'Inde devrait être confrontée à une plus grande pénurie de charbon au cours du troisième trimestre de 2022 en raison des attentes d'une demande d'électricité plus élevée, ce qui alimente les craintes de pannes de courant généralisées.

Le ministère de l'énergie a déclaré dans la lettre que la décision a été prise après que presque tous les États aient suggéré que de multiples appels d'offres d'importation de charbon par les États conduiraient à une confusion et ont demandé un approvisionnement centralisé par le biais de Coal India.

Ces derniers jours, l'Inde a intensifié la pression sur les compagnies d'électricité pour qu'elles augmentent les importations afin de les mélanger au charbon local, mettant en garde contre des coupures de l'approvisionnement en charbon extrait localement si les centrales électriques ne constituaient pas des stocks de charbon grâce aux importations.

Mais le ministère de l'énergie a demandé samedi aux États de suspendre les appels d'offres qui sont "en cours de traitement".

"Les appels d'offres en cours de traitement par les producteurs d'électricité des états et les IPP pour l'importation de charbon pour le mélange peuvent être suspendus en attendant la découverte des prix par Coal India par le biais de la voie G2G, afin d'obtenir du charbon au meilleur prix possible", a déclaré le ministère.

Les stocks de charbon dans les centrales électriques ont diminué d'environ 13 % depuis avril pour atteindre les niveaux les plus bas depuis des années avant l'été.