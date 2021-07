Coalition des entreprises les plus touchées demande au gouvernement de protéger le tourisme au Canada

Ottawa, Ontario--(Newsfile Corp. - 5 juillet 2021) - QUOI: Représentant les secteurs les plus durement touchés du Canada (notamment le tourisme, les arts, la culture, les événements et l'hôtellerie), la Coalition des entreprises les plus durement touchées demande au gouvernement fédéral d'annuler la diminution du financement du SSUC et du SUCL afin de protéger ces secteurs de la crise financière quasi certaine à laquelle ils sont confrontés.

QUI: Beth Potter, Présidente et Directrice générale, Association de l'industrie touristique du Canada

Susie Grynol, Présidente et Directrice générale, Association des Hôtels du Canada

Philip Mondor, Président et chef de la direction, RH Tourisme Canada

OÙ & QUAND: Un événement en personne et un événement de presse virtuelle seront disponible le mardi 6 juillet, 2021.

EN PERSONNE

Ottawa, Ontario

ENDROIT: Le coin des rues Sparks et Elgin

Le mardi 6 juillet 2021

10 h 00 HAE

EN CAS DE PLUIE L'ÉVÉNEMENT EN PERSONNE SERA ANNULÉ ET L'ÉVÉNEMENT VIRTUEL AURA LIEU À 11H COMME PRÉVU.

Option ZOOM

Conférence de press virtuelle via Zoom 11 h 15 HAE

Les médias doivent s'inscrire au préalable à l'événement

Enregistrer ici : https://tiac-aitc-ca.zoom.us/webinar/register/WN_T7rpKY6-ROa5_YQ6Oeal8Q

Les commentaires seront faits en anglais, mais les questions en français sont les bienvenues.

POURQUOI: Le tourisme et les voyages ont été les premiers touchés, les plus durement touchés, et seront les derniers à s'en remettre. Si l'on permet aux entreprises des secteurs les plus touchés d'être victimes du retrait du SSUC et du SUCL, de la réouverture échelonnée des voyages et du tourisme, et de l'envie inévitable des Canadiens de quitter le pays pendant les mois froids, nous assisterons à la perte de notre industrie dynamique du tourisme et des voyages.

À propos de la Coalition des Entreprises les Plus Touchées

Créée en septembre 2020, la Coalition des entreprises les plus durement touchées est une coalition dirigée par l'industrie qui représente les centaines d'entreprises du tourisme, des voyages, des arts et de la culture, des événements et des festivals, des autocars, de l'hébergement et de l'hospitalité, et des expériences touristiques indigènes touchées par la pandémie.

Demandes de médias :

Sophie Normand, sophie@impactcanada.com 613-407-4294

