Bourse de Wall Street : Coca-Cola fait recette avec ses sodas light, Wall Street apprécie

Dans les transactions électroniques d'avant-Bourse à Wall Street, le titre prenait 1,2% à 47,04 dollars.

Diet Coke, Coke Zero et l'eau pétillante sont arrivés en tête des contributeurs à la progression de 6% du chiffre d'affaires organique affiché par le groupe pour les trois mois jusqu'au 28 septembre.

Les volumes ont augmenté de 2% sur la période à la faveur de la solide performance de la marque Coca-Cola et de la percée des versions light et sans calorie de Sprite et Fanta.

Les ventes des sodas ont augmenté de 2%.

Le bénéfice net part du groupe a grimpé à 1,88 milliard de dollars (1,66 milliards d'euros), ou 44 cents par action, contre 1,45 milliard (33 cents/action) un an plus tôt.

Hors exceptionnels, Coca-Cola a réalisé un bénéfice de 58 cents par action, trois cents de plus que le consensus des analystes.

Coke, comme son concurrent PepsiCo, étoffe sa gamme de boissons non gazeuses et a intensifié ses efforts pour réduire la teneur en sucres de ses sodas afin de répondre à la demande d'une alimentation plus saine.

Coco-Cola a ainsi payé cette année 5,1 milliards de dollars pour s'offrir Costa, la deuxième chaîne de cafés du monde, et a pris une participation minoritaire au capital de la marque de boisson énergisante BodyArmor.

(Aishwarya Venugopal à Bangalore, Dominique Rodriguez pour le service français)