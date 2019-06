Codepi annonce la certification des systèmes VoIP de communications unifiées innovaphone

Codepi, Opérateur Télécom à destination des besoins des entreprises, et innovaphone, spécialiste de la Communication pure IP, annoncent l'interopérabilité de leurs offres.

À l'heure où les entreprises sont invitées à migrer vers le « tout IP », Codepi intensifie sa politique de certification. Ce partenariat avec innovaphone s'inscrit dans la stratégie d'accompagnement de Codepi auprès de ses Partners Marque Blanche en leur assurant une qualité de service optimale sur une gamme diversifiée de systèmes de communication VoIP.

David Castro, Directeur Général de Codepi, déclare : « Nous oeuvrons au quotidien à développer notre gamme de produits certifiés et ainsi apporter le support nécessaire à nos Partners. Cette certification garantit une sérénité dans le déploiement de nos offres de Trunk SIP couplées aux solutions innovaphone ».

Spécialiste de la communication pure IP depuis plus de 20 ans, innovaphone propose un scénario de migration progressive « en douceur » pour équiper les entreprises et les préparer à la fin du RTC.Thierry Gonon, Directeur Général de la filiale française d'innovaphone commente : « Cette migration en douceur vers la technologie IP a l'avantage d'être à la fois rentable et évolutive. La fin du RTC et la transformation numérique sont les nouveaux challenges auxquels sont confrontées les entreprises françaises. La flexibilité de notre nouvelle plateforme de communication et de travail myApps combinée à notre offre Cloud et à notre nouveau concept de location logiciel/matériel, fournissent aux entreprises des solutions sur mesure, à la pointe de la technologie, avec un retour rapide sur investissement, dans le sens où vous n'achetez que ce dont vous avez réellement besoin ».

Jérémie Bidal, Regional Support Consultant du marché francophone d'innovaphone assure : « Pour faciliter aux clients l'intégration du système Innovaphone PBX aux différents Trunk SIP, nous avons développé des modèles de configuration et les avons intégrés au micro-logiciel Innovaphone pour tous les fournisseurs d'accès. Codepi a passé avec succès les tests de certification et fait désormais partie des opérateurs SIP recommandés par innovaphone. »

