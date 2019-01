Codepi ouvre une vingtaine de postes en 2019

Codepi, opérateur en télécommunication pour les entreprises, lance une campagne de recrutement annuelle pour renforcer ses équipes sur Paris et sur la région Ouest.Depuis vingt ans, Codepi se positionne en expert des télécoms et propose aujourd'hui une offre complète et innovante en Voix, Voix/IP, Data et Cloud. Codepi, c'est aussi un service client disponible, réactif et une gestion administrative simplifiée. Son expertise des solutions télécoms et informatiques est donc parfaitement adaptée aux besoins des entreprises de toutes tailles partout en France.

Présentation de quelques profils que recrutera Codepi cette année :

-Team leader développeur web laravel PHP

-Développeurs web laravel PHP

-Chargés de clientèle

-Administrateurs télécom

-Assistant marketing

-Responsable du secteur vente indirecte - Grand Ouest

-Responsable du secteur vente indirecte - Paris et sa région

-Responsable du secteur vente indirecte - Région PACA

-Responsable du secteur vente indirecte - Sud-Ouest

-Responsable du secteur vente indirecte - Nord-Est

-Technico-commerciaux télécom

-Assistant juridique

-Assistants administration des ventes

Vous trouverez les postes déjà ouverts et leurs descriptifs en suivant le lien :http://www.codepi.com/codepi/recrutement/

