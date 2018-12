Codic International : Résultats semestriels de l'exercice 2018-19

Regulatory News:

Codic International (Paris:CODAA) :

Principaux éléments de l’activité

En Belgique, au terme de la vente en mars 2018 du projet PassPort situé au cœur même de l’aéroport de Bruxelles National, CODIC a repris plusieurs positions à Bruxelles, tant en termes de bureaux que de résidentiel. Ces nouveaux projets sont en phase d’autorisation administrative en vue d’un démarrage rapide de leur développement.

Au Luxembourg, Les travaux du projet Royal-Hamilius sont entrés dans leur phase finale, la superstructure étant désormais terminée. Le parking, qui comporte 628 places sur 7 niveaux de sous-sol, a ouvert au public le 27 septembre dernier et Codic a cédé à une filiale du fonds souverain ADIA le solde des actions qu’elle détenait dans la société dédiée à cette composante du projet. Par ailleurs, un bail long-terme a été signé en juillet avec le groupe MOMA en vue de l’exploitation du sky restaurant situé au dernier étage du department store.

Par ailleurs, le développement du projet Altitude situé à Leudelange, composé de deux immeubles de bureaux d’une surface totale de 13.000 m², se poursuit conformément au planning. Pour rappel, le premier immeuble est loué à plus de 60% et le deuxième immeuble a fait l’objet, postérieurement à la clôture comptable, de la signature d’un bail à long terme portant sur plus de 85% de ses surfaces.

En France, CODIC a cédé au fond d’investissement LBO France le projet Network, immeuble de bureaux d’une surface totale de 21.000 m² situé à Bagneux (92), dans le cadre d’une VEFA (Vente en Etat Futur d’Achèvement). La construction de l’immeuble se poursuit conformément au planning et sa livraison est prévue en 2020. Pour rappel, l’immeuble est déjà pré loué à plus de 50% à la société d’édition Mondadori.

CODIC possède à ce jour un portefeuille de développement constitué de quatorze projets, représentant une surface locative totale de 313.000 m². Ce portefeuille est principalement concentré sur la France, la Belgique et le Luxembourg.

Principaux éléments financiers

Eléments de rentabilité

La marge brute consolidée du Groupe s’établit à 12,2 M€ pour un résultat net (part du groupe) de 10,1 M€.

Structure financière

En termes de bilan, les fonds propres consolidés du Groupe s’élèvent au 31 octobre 2018 à 153,4 M€, pour une dette financière nette de 126,4 M€. Les stocks, comptabilisés au coût historique, s’établissent à 202,6 M€.

A noter que depuis le 1er mai 2018, Codic applique la norme IFRS 15 dans le cadre de la consolidation de ses comptes, résultant en un ajustement de ses fonds propres d’ouverture de +0,2 M€.

Le rapport financier semestriel est consultable sur le site internet de la société www.codic.eu

A propos de CODIC

CODIC exerce son métier de promoteur immobilier depuis 1970. Le groupe axe ses développements sur l’immobilier tertiaire, commercial et résidentiel au niveau européen. Chacun de ses projets se caractérise par une identité architecturale, l'excellence de sa situation, la qualité de la programmation, l’utilisation de technologies de haut niveau, des aménagements paysagers soignés et un engagement en faveur du développement durable. CODIC développe son savoir-faire surtout en France, en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg, mais aussi en Hongrie et en Roumanie. Ces quinze dernières années, près d'1,2 million de m² y ont été développés.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181220005224/fr/