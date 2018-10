Coface : résultat net (part du groupe) s'élève à 98,2 ME

24/10/2018 | 18:14

Coface a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 1 035,7 ME sur les neuf premiers mois de l'année, en hausse de 4,0% à taux de change constant par rapport au 30 septembre 2017. En données publiées (à change courant) le chiffre d'affaires progresse de +1,4%.



Le chiffre d'affaires de l'activité assurance (y compris le cautionnement et le Single Risk) progresse de 4,8% à périmètre et taux de change constants par rapport au 9M-2017 (en hausse de +1,9% à taux de change courant).



Le chiffre d'affaires des autres activités (affacturage et services) est en baisse de -3,9% par rapport au 9M-2017 en raison de la baisse des revenus de l'affacturage en Allemagne.



Le résultat opérationnel se monte à 163,4 ME depuis le début de l'année, en forte hausse (+66,4%) par rapport à l'année précédente, suite à la baisse du ratio de sinistralité. Au total, le résultat net (part du groupe) s'élève à 98,2 ME, dont 35,4 ME au T3-2018.



Les objectifs de délivrer un ratio combiné net à environ 83% à travers le cycle et d'atteindre un RoATE à 8% + 1% sont maintenus.



