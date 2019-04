Cofidur : Rapport Annuel

------------------------------------------------ Rapport Financier Annuel 2018 ------------------------------------------------

Société anonyme au capital de 2.707.250 euros Divisé en 38.675 actions de 70.00 euro chacune Siège social : 14 Rue du Viaduc

94130 Nogent sur Marne

682 038 385 RCS Créteil

Tél : 01 48 72 21 63

Fax : 01 48 72 02 96

ATTESTATION DU RESPONSABLE

J'atteste, à ma connaissance, que les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et del'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport de gestion, figurant en page 28, présente un tableau fidèle de l'évolution des affaires, des résultats tede la situation financière de la société et de ensemblel' des entreprises comprises dans la consolidation ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées.

2