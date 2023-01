Cogefi Gestion : Jean Biscarrat nommé Président

Le Groupe Cogefi a annoncé la nomination de Jean Biscarrat comme Président de sa filiale de gestion de portefeuille, Cogefi Gestion. " Sa nomination ouvre une nouvelle page pour la société de gestion d’actifs, en poursuivant la transformation du groupe après sa transmission capitalistique, familiale et générationnelle intervenue en 2018 ", explique Cogefi. Il mettra sa solide expérience dans la gestion d’actifs au service de l’accélération de la croissance de Cogefi Gestion.



Jean Biscarrat a effectué l'essentiel de sa carrière à la Financière de l‘Echiquier jusqu'en 2020. Il a occupé successivement les fonctions de Responsable de la table d'intermédiation, puis de Gérant actions et diversifiés et notamment du fonds Echiquier Patrimoine. Il était dernièrement directeur général de Revel Asset Management.