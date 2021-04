Cohésion : de nouvelles mesures pour soutenir la reprise et la transition verte et numérique en Bulgarie, en Finlande, en France et en Lituanie

La Commission a approuvé une modification des programmes opérationnels de quatre pays, qui augmente d'environ 562,5 millions d'euros le volume des ressources disponibles pour des investissements au titre de REACT-EU [en anglais], le Fonds pour une transition juste. Ces fonds prolongent et élargissent les mesures de réaction et de réparation adoptées dans le cadre de l'initiative d'investissement en réaction au coronavirus.

Elisa Ferreira, commissaire chargée de la cohésion et des réformes, a déclaré ce qui suit : «Les ressources que ces quatre pays recevront les aideront à assurer la transition vers une reprise à long terme. J'encourage d'autres pays à tirer parti des opportunités offertes par REACT-EU dans le but d'assurer une reprise équitable et inclusive ainsi qu'une transition verte et numérique.»

En Bulgarie, la modification du programme opérationnel «Régions en croissance» soutient des modifications à long terme des infrastructures ainsi que les investissements dans des services de santé modernes. En Finlande, l'adaptation du programme «Croissance et emplois durables» soutient la recherche, l'innovation, la résilience des PME et le développement des compétences des travailleurs aux fins de la transition verte et numérique; la modification du programme financé par les Fonds structurels à Åland cible l'emploi des jeunes et les PME.

En France, la modification du programme «Provence-Alpes-Côte d'Azur(PACA)» financera des projets de recherche et développement liés à la pandémie, investira dans des PME, favorisera une mobilité durable et stimulera l'économie numérique. En Lituanie, enfin, les modifications apportées au «programme opérationnel pour les investissements des fonds de l'UE» permettront d'étendre les modèles économiques d'e-commerce et de soutenir les investissements dans la recherche et le développement de nouveaux produits anti-COVID 19. Elles permettront également d'améliorer l'accès à des soins de santé efficaces et innovants et de stimuler les mesures actives du marché du travail.

Dans le cadre de NextGenerationEU, REACT-EU fournit un complément de 47,5 milliards d'euros (50,5 milliards d'euros en prix courants) aux programmes relevant de la politique de cohésion en 2021 et 2022. Les mesures sont axées sur le soutien à la résilience du marché du travail, à l'emploi, aux PME et aux familles à faibles revenus, ainsi que sur la transition verte et numérique et la reprise socio-économique durable.