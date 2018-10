Cohn & Wolfe remporte le prix d'agence internationale de l'année aux SABRE Awards

Deux campagnes classées parmi les 40 meilleures au monde

Cohn & Wolfe a été nommée agence internationale de l'année lors de la cérémonie des Global SABRE Awards 2018 organisée par le Holmes Report hier soir à Washington D.C. L'agence internationale de communication, qui a fusionné avec Burson-Marsteller début 2018 pour former BCW (Burson Cohn & Wolfe), a été récompensée pour sa croissance constante à deux chiffres et son passage à une agence de communication intégrée.

En reconnaissant Cohn & Wolfe, le Holmes Report a déclaré :

Les performances de croissance sont bien évidemment impressionnantes, mais le fond de l'histoire s'explique par la trajectoire de Cohn & Wolfe. Il y a dix ans, le cabinet jouait un rôle de premier plan dans les secteurs de la consommation et des soins de santé, associant une expertise des médias traditionnels aux capacités numériques croissantes. Au cours des dernières années, est venu s'ajouter tout un éventail de savoir-faire social approfondi et la possibilité d’intégrer des canaux payants, acquis, partagés et possédés. L’année dernière, l’approche marketing par l’influence (« Trufluence ») et les capacités d’IA et de réalité virtuelle élargies se sont vues renforcées. Par conséquent, Cohn & Wolfe peut désormais légitimement s'affirmer comme une société intégrée, qui offre à ses clients la possibilité de fournir une expérience enrichissante de leur marque, grâce aux technologies sociales et expérientielles et d'autres encore, soutenues par des données fiables, afin d'apporter des idées neutres en termes de canaux et de contenu immersif.

Cohn & Wolfe a également remporté la distinction d’agence de l’année décernée par le Holmes Report au cours de cette année, en matière de soins de santé en Amérique du Nord, au Royaume-Uni, dans la région EMEA et pour les PME en Asie-Pacifique.

« C’est un immense honneur pour Cohn & Wolfe d’être nommé agence internationale de l’année au cours de sa dernière année d’activité. », a déclaré Donna Imperato, ancienne CEO de Cohn & Wolfe et CEO internationale de BCW. « Je suis particulièrement fier que le Holmes Report ait reconnu le parcours réussi de Cohn & Wolfe qui est devenue une agence de communication intégrée de premier plan. Je partage ce prix avec tous nos collègues de BCW, qui poursuit le parcours entrepris en tant que meilleure agence de communication intégrée au monde offrant des services complets. »

Les Global SABRE Awards récompensent également les 40 meilleures campagnes au monde réalisées l'année dernière. La campagne de l'agence « Check Your Balls » réalisée pour UNG Cancer a été classée 12e et la campagne « Women in the Driving Seat » pour Ford Moyen-Orient et Afrique a été classée 38e .

