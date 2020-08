Coin Creatour dévoile une plateforme de gestion unifiée des actifs pour les téléphones cellulaires

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 18 août 2020) - Coin Creatour, un développeur de programmes de technologies financières, a dévoilé aujourd'hui un système intégré pour gérer aisément et de manière sécuritaire les monnaies fiduciaires et les cryptomonnaies ainsi que la propriété intellectuelle au moyen d'un téléphone cellulaire. Le système est alimenté par trois programmes distincts qui fonctionnent collectivement pour gérer efficacement les actifs monétaires et les biens intellectuels des utilisateurs. Les programmes offrent aux utilisateurs la possibilité de gérer leurs actifs et leurs biens par des canaux centralisés et décentralisés, qui sont tous deux protégés par la technologie de la chaîne de blocs.

« Chez Coin Creatour, nous faisons progresser notre entreprise en créant trois groupes d'activités uniques, chacun dirigé par un vétéran de l'industrie et orienté vers un chemin menant au succès, a déclaré Bill Hong Ye, fondateur et président de Coin Creatour Inc. Ensemble, les trois programmes créent une plateforme simple et sécuritaire permettant aux utilisateurs de gérer des capitaux tels que des actifs numériques et des idées, des biens qui sont très sensibles, précieux et susceptibles d'être volés dans l'environnement actuel, où les menaces à la cybersécurité sont de plus en plus courantes. »

Les trois composantes de cette plateforme sont RewPay, QRFlash et IPex. Ces trois programmes ont été développés avec Lightning Network et Raiden Network, deux des plus importants fournisseurs de technologie de transactions en cryptomonnaie.

RewPay

RewPay est un portail de services financiers personnels pour téléphones cellulaires qui permet aux utilisateurs de gérer facilement les paiements, les transactions et les transferts d'actifs numériques et de monnaies fiduciaires. Il s'agit notamment de transmissions de monnaies fiduciaires vers des cryptomonnaies, et inversement, par l'intermédiaire de canaux d'échange sécurisés avec des commerçants et autres utilisateurs autorisés. RewPay propose également des tutoriels sur la finance et une plateforme de messagerie instantanée.

QRFlash

QRFlash permet aux utilisateurs d'effectuer des achats en devises étrangères avec leurs actifs numériques, notamment Bitcoin et Litecoin, grâce à un programme de carte crypto virtuelle. Il relie de manière transparente les détenteurs de carte crypto aux marchands de monnaies fiduciaires par l'intermédiaire du Lightning Network.

« La combinaison de RewPay et de QRFlash offre aux utilisateurs la possibilité de transférer de l'argent sans effort au moyen d'instruments d'échange, une étape qui peut être intimidante pour ceux qui ont une expérience minimale des cryptomonnaies, explique Arthur Huang, chef de projet chez Coin Creatour Inc. Le fait de rendre les transactions cryptocurrentielles accessibles à tous est un pilier essentiel de notre mission, qui consiste à fournir des outils de gestion financière sécuritaires, simples et innovants. »

IPex

IPex est la première plateforme d'échange de propriétés intellectuelles (PI) développée au moyen de la technologie de la chaîne de blocs en Amérique du Nord. Elle sert de canal sécurisé pour le transfert de biens de propriété intellectuelle. Le programme est actuellement centré sur la propriété des biens dans le secteur de la technologie, y compris les progrès dans le domaine de l'intelligence artificielle, mais il inclura d'autres secteurs à l'avenir.

« La capacité à protéger et à monétiser la propriété intellectuelle n'a jamais été aussi importante que sur les marchés internationaux hostiles d'aujourd'hui, et avec IPex, nous utilisons une technologie de chaîne de blocs pour mettre en place le premier échange de PI en Amérique du Nord, a poursuivi M. Huang. Notre nouvelle dépendance à l'égard du télétravail et des bureaux à distance crée un besoin de canaux protégés qui permettront de partager les idées et la propriété des créations. Grâce à IPex, les organisations et les particuliers peuvent être rassurés quant à la protection de leurs biens. »

RewPay est opérationnel et disponible sur l'App Store IOS d'Apple, et QRFlash devrait suivre sous peu. IPex en est à la phase finale des tests bêta et sera disponible pour les utilisateurs au quatrième trimestre de 2020.

À propos de Coin Creatour

Coin Creatour est un pionnier en termes de développement de technologies financières basé à Toronto, au Canada. L'entreprise se consacre à l'établissement d'une communauté d'utilisateurs connectés par des plateformes sécurisées qui donnent accès à une variété de services financiers, grâce à une plateforme mobile centralisée et décentralisée comprenant des paiements, des achats, des investissements et l'échange d'actifs numériques et de monnaies fiduciaires. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le www.coincreatour.com.

