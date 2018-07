CoinField, la bourse de cryptomonnaie canadienne, devient internationale avec moonGO, une application de négociation sans commission grâce à un nouveau partenariat

L'application moonGO(TM) est la méthode la plus rapide et la plus fiable pour vendre/acheter et stocker des cryptomonnaies. Elle permet aux utilisateurs de convertir directement de la cryptomonnaie en EUR/USD et de charger leur carte moonGo(TM) pour l'utiliser n'importe où dans le monde, pour des achats en ligne ou dans un magasin physique qui accepte les cartes bancaires.

VANCOUVER, Colombie britannique, le 24 juillet 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- CoinField, la bourse de cryptomonnaie la plus sophistiquée du Canada, élargit ses prestations à l'échelle mondiale grâce à un nouveau partenariat avec Manticore Ventures de Malte pour donner naissance à moonGO(TM), une application puissante conçue pour les traders qui savent prospérer entre agilité, souplesse et sécurité.

Avec moonGO(TM), les utilisateurs peuvent établir leurs comptes de négociation en l'espace d'une minute, retirer de la monnaie fiduciaire en euros ou dollars US sous forme de cartes moonGO(TM) et utiliser ces cartes pour effectuer des achats en ligne ou dans n'importe quel magasin physique acceptant les cartes bancaires. L'application moonGO(TM) va exporter la réputation irréprochable de CoinField hors des frontières canadiennes et rendre ses services disponibles dans le monde entier à l'exception des États-Unis et des pays sous sanction des États-Unis/des Nations Unies (Iran, Syrie, Soudan, Cuba, Corée du Nord, Birmanie, Côte d'Ivoire).

« Notre vision consiste à introduire la cryptomonnaie dans la vie de tout un chacun, de façon parfaitement simple et pratique et de la mettre à la disposition de traders chevronnés dans la plupart des pays du monde», explique Babak Bob Ras, PDG de CoinField. « Alors que les utilisateurs peuvent bénéficier de négociations sans commission, ils peuvent également convertir leurs actifs en monnaie fiduciaire à tout moment et la dépenser n'importe où dans le monde grâce à nos cartes moonGO(TM). Tout le monde devrait pouvoir accéder à la technologie de chaîne de blocs. Un grand nombre de personnes veulent participer à cette révolution, mais avaient jusqu'à présent des difficultés à le faire. »

L'application propose des transactions d'achat/de vente sans commission pour les cryptomonnaies les plus courantes, notamment Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dash, Litecoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold et certaines monnaiesERC20 et non-ERC20.

Cependant moonGO(TM) dépasse le cadre de la bourse des cryptomonnaies. L'application permet aux utilisateurs de retirer des fonds en euros ou en dollars US en utilisant les cartes virtuelles moonGO(TM). Ces cartes peuvent être ajoutées à leurs comptes Apple Pay, Google Pay, ou Samsung. Les utilisateurs peuvent également retirer leurs actifs numériques de la plate-forme à tout moment pour les déposer dans leur portefeuille.

Toute aussi impressionnante est la réduction de la procédure de vérification et d'obligation de s'informer sur le client qui passe de 4-6 semaines à quelques secondes seulement, grâce à l'algorithme multiple de CoinField. Malgré la diminution de la durée de demande d'autorisation, la vigilance de notre politique de lutte contre le blanchiment de capitaux est toujours aussi rigoureuse. moonGO(TM) s'appuie sur une politique de lutte contre le blanchiment de capitaux et d'obligation d'information sur son client particulièrement rigoureuse pour combattre les activités en la matière. Les dirigeants de l'entreprise sont intransigeants lorsqu'il est question de corruption en matière de cryptomonnaie. Ils précisent : « Nous contrecarrerons toute tentative de nuire à nos traders et à l'image de technologie révolutionnaire inhérente à la chaîne de blocs avec tous les moyens disponibles dans le cadre de notre infrastructure de sécurité d'avant-garde ».





moonGO(TM) mettra en application cette déclaration en soumettant de façon active et volontaire des rapports auprès des organismes de réglementation et de répression dont la mission est de garantir une expérience de négociation sûre et légale à tous les utilisateurs.

Parmi les couches de sécurité supplémentaires de moonGO(TM) figure la nouvelle technologie de coffre-fort secret : un stockage virtuel « sécurisé » des informations sensibles derrière un cloud virtuel dans un emplacement secret. L'application propose également des portefeuilles à signatures multiples nécessitant la signature de plusieurs personnes pour garantir la légitimité, la protection DDoS par Cloudflare, l'accès isolé au serveur et un journal des activités suspectes. Toutes ces composantes se conjuguent pour créer un écosystème à l'abri des pirates.

Calendrier

Actuellement en phase 1, moonGO(TM) est uniquement à la disposition des utilisateurs qui enregistrent leur adresse e-mail pour une « invitation en avant-première ». Cette invitation est actuellement ouverte sur https://www.moongo.com

moonGO(TM) lancera sa version alpha au quatrième trimestre 2018, avec au maximum 250 000 utilisateurs issus de l'inscription par e-mail de la phase 1 mentionnée ci-dessus.

L'application moonGO(TM) sera mise à la disposition du public au premier trimestre 2019.

CoinField et Manticore espèrent lancer moonGO(TM) sur le marché américain au cours de l'exercice 2019.

CoinField est la plate-forme de négociation la plus sophistiquée du Canada. Elle est la propriété de Central Crypto Exchange Corp à Vancouver (Canada) qui en assure également l'exploitation. Des informations supplémentaires sont disponibles sur https://www.coinfield.com. moonGO(TM) est la propriété à 100 % de Manticore Ventures Ltd de Malte. Manticore est un groupe de capital-risque spécialisé dans les projets de technologie financière et de chaînes de blocs. Pour plus de renseignements sur l'application moonGO(TM), veuillez consulter https://www.moongo.com.

Contacts :

Entreprise : Central Crypto Exchange Corp. Manticore Ventures Ltd.

E-mail : press@coinfield.com

https ://www.coinfield.com

https ://www.moongo.com

