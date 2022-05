CoinSwitch, la principale application de crypto-monnaie indienne, réclame la "paix et la certitude" réglementaires.

Bien que la banque centrale indienne ait soutenu l'interdiction des cryptomonnaies en raison des risques pour la stabilité financière, la décision du gouvernement fédéral de taxer les revenus qu'elles génèrent a été interprétée par l'industrie comme un signe d'acceptation par New Delhi.

"Les utilisateurs ne savent pas ce qui va se passer avec leurs avoirs - le gouvernement va-t-il interdire, ne pas interdire, comment cela va-t-il être réglementé ?", a déclaré à Reuters Singhal, un ancien ingénieur d'Amazon qui a cofondé CoinSwitch, au Forum économique mondial de Davos.

CoinSwitch, qui est évaluée à 1,9 milliard de dollars, affirme être la plus grande société de crypto-monnaie en Inde avec plus de 18 millions d'utilisateurs. L'entreprise, basée à Bengaluru, le principal centre technologique de l'Inde, est soutenue par Andreessen Horowitz, Tiger Global et Coinbase Ventures.

"La réglementation apportera la paix ... plus de certitude", a-t-il ajouté.

Les entreprises de blockchain et de cryptomonnaies sont très présentes à la réunion de Davos de cette année, qui coïncide avec une période de chute des prix des cryptomonnaies dans le monde entier.

La banque centrale de l'Inde a exprimé de "sérieuses préoccupations" au sujet des cryptomonnaies privées, mais le Premier ministre Narendra Modi a déclaré en décembre que ces technologies émergentes devraient être utilisées pour renforcer la démocratie, et non la miner.

Les bourses ont souvent du mal en Inde à s'associer avec les banques pour permettre le transfert de fonds et en avril, CoinSwitch et quelques autres ont désactivé les dépôts en roupies par le biais d'un réseau soutenu par l'État largement utilisé, alarmant les investisseurs.

CLARTÉ

Si les mesures prises en matière de fiscalité et de réglementation de la publicité ont apporté un certain soulagement, il reste encore beaucoup à faire, a déclaré M. Singhal, ajoutant que l'Inde devrait élaborer un ensemble de lois.

Celles-ci devraient inclure des normes pour la vérification de l'identité et le transfert des crypto-actifs, tandis que pour les échanges, l'Inde devrait mettre en place un mécanisme leur permettant de suivre les transactions et de les signaler à toute autorité si nécessaire.

Bien qu'aucune donnée officielle ne soit disponible sur la taille du marché cryptographique indien, CoinSwitch estime que le nombre d'investisseurs peut atteindre 20 millions, avec des avoirs totaux d'environ 6 milliards de dollars.

L'incertitude réglementaire a été largement ressentie. En avril, Coinbase, la plus grande bourse de cryptomonnaies des États-Unis, s'est lancée en Inde, mais quelques jours plus tard, elle a mis en pause l'utilisation d'un service de transfert de fonds interbancaire soutenu par l'État.

Le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a ensuite déclaré en mai que cette décision avait été prise en raison d'une "pression informelle" de la banque centrale indienne.

CoinSwitch a également mis en pause les transferts dits UPI pour discuter avec les partenaires bancaires et les mettre à l'aise, a déclaré Singhal dans l'interview. Il a ajouté que CoinSwitch était en pourparlers avec les régulateurs pour essayer de redémarrer le service de transfert.

"Nous faisons pression pour obtenir une réglementation. Avec la bonne réglementation, nous pouvons obtenir la clarté", a-t-il déclaré.