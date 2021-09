Coinbase cherche à lever 1,5 milliard de dollars par le biais d'une émission de titres de créance.

Coinbase Global Inc prévoit de lever environ 1,5 milliard de dollars par le biais d'une offre de dette pour investir dans le développement de produits et d'éventuelles fusions et acquisitions, a déclaré lundi la bourse de cryptomonnaie américaine.

Les plans de levée de fonds interviennent moins d'une semaine après que la société a déclaré que les régulateurs américains poursuivraient la bourse si elle allait de l'avant avec des plans pour lancer un programme permettant aux utilisateurs de gagner des intérêts en prêtant des actifs numériques.

"Cette levée de fonds représente une opportunité de renforcer notre bilan déjà solide avec des capitaux à faible coût", a déclaré Coinbase dans un communiqué.

En tant que l'une des plus grandes bourses de cryptomonnaies au monde, Coinbase a bénéficié de l'adoption croissante des actifs numériques, mais a également pris un coup de la volatilité et de la surveillance réglementaire qui l'entoure.

Depuis son entrée en bourse en avril, les actions de Coinbase ont perdu environ 34 % de leur valeur.

Un mois après son introduction en bourse, la société avait déclaré qu'elle proposerait 1,25 milliard de dollars d'obligations de premier rang à échéance 2026, afin de lever des fonds pour le fonctionnement général de l'entreprise. (Reportage d'Eva Mathews à Bengaluru ; édition d'Arun Koyyur)