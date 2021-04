Coinbase enquête sur les retards de transactions sur Stellar

Les utilisateurs peuvent transformer des actifs traditionnels et des devises en jetons, qui peuvent ensuite être transférés à d'autres utilisateurs de la plateforme. La semaine dernière, Coinbase a reçu le feu vert de la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour s'inscrire au Nasdaq, marquant ainsi une approbation réglementaire tacite pour les crypto-monnaies échangées sur sa plateforme et une victoire pour les défenseurs des monnaies numériques.

La société basée à San Francisco, qui a opté pour une cotation directe plutôt que pour une introduction en bourse, prévoit de démarrer les négociations de son action le 14 avril.

Coinbase a été évaluée à environ 68 milliards de dollars sur le marché privé, grâce à la montée en puissance du bitcoin, la plus grande monnaie virtuelle du monde.