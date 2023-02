Block 1 : Les actualités essentielles

Bientôt des NFT sur YouTube ?

Susan Wojcicki, l'emblématique PDG de YouTube, a quitté son poste après 25 ans chez Google et est remplacée par Neal Mohan, un défenseur du Web3 qui envisage l'utilisation de NFTs pour aider les créateurs à tirer parti des technologies émergentes. Cette évolution pourrait permettre à YouTube de diversifier ses sources de revenus et d’obtenir un avantage stratégique face à une concurrence croissante de plateformes telles que TikTok, Instagram et Twitch. Les tokens non fongibles (NFT) pourraient par exemple compléter l'offre de YouTube sous forme d'abonnements payants, de programmes de fidélité, de récompenses exclusives ou d'accès à des contenus uniques. Neal Mohan a également évoqué le métavers, soulignant la volonté de YouTube de rendre l'expérience visuelle plus immersive.

Binance veut permettre aux français de payer partout en cryptomonnaies

Binance a annoncé un partenariat avec Ingenico, le plus grand fabricant de terminaux de paiements au monde, pour permettre aux commerçants français d'accepter plus de 50 cryptomonnaies dans leurs magasins. Le partenariat s'appuie sur la solution de terminal de paiement Axium produite par Ingenico et offre une solution clé en main aux commerçants pour accepter plusieurs moyens de paiement, y compris les cryptomonnaies, avec un seul appareil. Ce partenariat ouvre la voie à une adoption plus large des cryptomonnaies pour les paiements de détail en France. Binance et Ingenico travaillent également à une solution de paiement crypto-fiat pour permettre aux clients de verser des cryptomonnaies et aux commerçants de recevoir des euros directement. Pour l'instant, l'initiative est en phase de test dans deux boutiques à Paris, avant une potentielle diffusion à l'échelle nationale.

Microsoft accélère dans le Web3

Le géant de la tech Microsoft a annoncé une collaboration avec la startup Ankr, qui fournit des services liés aux infrastructures blockchains. Ankr va déployer ses services de nœud pour les entreprises via la plateforme Azure de Microsoft, offrant ainsi un accès aux informations stockées dans les blockchains. Cette annonce a eu un impact immédiat sur le cours de la cryptomonnaie ANKR, qui a augmenté de plus de 45 % en quinze minutes. Le PDG d'Ankr a déclaré que ce partenariat avec le mastodonte de la tech outre-Atlantique serait bénéfique pour les entreprises et les projets Web3 en construction. Affaire à suivre.

Google se développe sur la blockchain Tezos

Google Cloud a annoncé un partenariat avec la blockchain Tezos (XTZ), devenant ainsi un validateur et soutenant d'autres entités de l'écosystème Web3 telles qu'Ethereum (ETH) et Solana (SOL). Ce partenariat permettra aux entreprises et aux développeurs de facilement héberger et déployer des nœuds pour les applications Web3. Les startups pourront collecter des crédits Google Cloud et être accompagnées dans le cadre du Google for Startups Cloud Program.

Block 2 : L’Analyse Cryptique de la semaine

Coinbase, la plus grande plateforme américaine de crypto-monnaies, a de grands projets pour son produit de mise à l'échelle d'Ethereum. Le projet, nommé Base, construit en collaboration avec le réseau de couche 2 Optimism sur OP Stack sous licence du Massachusetts Institute of Technology (MIT), vise à réduire les frais de transaction ETH à 1 centime, et à servir de tremplin pour le "plan directeur" de la société visant à amener 1 milliard de personnes dans la crypto en "achetant, construisant ou investissant" dans des projets du "système financier ouvert." Oui, rien que ça.

1/ 🔵 We’re excited to announce @BuildOnBase.



Base is an Ethereum L2 that offers a secure, low-cost, developer-friendly way for anyone, anywhere, to build decentralized apps.



Our goal with Base is to make onchain the next online and onboard 1B+ users into the cryptoeconomy. pic.twitter.com/RmwZFJzGGs — Coinbase (@coinbase) February 23, 2023

Mais ce n'est pas tout, Coinbase veut également s'intégrer à d'autres blockchains comme Solana, Avalanche et Polygon. Vous vous demandez peut-être pourquoi ils ne se contentent pas d'Ethereum ? Eh bien parce qu'ils sont ambitieux chez Coinbase.

Mais comment la société compte-t-elle accomplir cette tâche herculéenne ? Eh bien, ils ont le plan susmentionné : amener 1 milliard de personnes dans la crypto en "achetant, construisant ou investissant" des projets dans le "système financier ouvert." C'est une stratégie simple, mais efficace. Mais est-ce réellement possible ? Seul l’avenir nous le dira. Pour l’instant la société a indiqué que la cryptomonnaie d’Ethereum, l’ether, servira de jeton de fonctionnement sur le réseau. En d’autres termes, il n’y aura pas de cryptomonnaie native créée sur mesure pour Base.

L'annonce intervient à un moment charnière pour la société américaine de cryptomonnaies. Le dernier rapport financier trimestriel de Coinbase a montré une entreprise en transition, avec son principal flux de revenus des volumes de transactions se tarissant au milieu de l'hiver crypto. Mais Base pourrait-elle devenir une source de revenus pour l'entreprise qui cherche depuis longtemps à diversifier son bilan ?

Coinbase a pendant longtemps adopté une stratégie consistant à contribuer à la technologie et à l'orientation des cryptomonnaies, notamment en consacrant 10 % de ses avoirs en espèces à des opportunités d'investissement. Toutes ces expériences n'ont pas été couronnées de succès. Par exemple, sa plateforme de marché non fongible (NFT) a eu du mal à gagner des parts de marché depuis son lancement l'année dernière, malgré la marque de l'entreprise. Base sera lancé sur un marché de plus en plus compétitif et complexe d'outils de mise à l'échelle d'Ethereum. Mardi, Arbitrum, un réseau de couche 2 dominant, a dépassé Ethereum en termes de transactions quotidiennes. La tâche ne va pas être facile pour Coinbase.

Ajoutez à cela la prise de conscience croissante des risques que les entités centralisées font courir à la finance décentralisée (DeFi), ce qui pourrait jouer contre la croissance de Base. On ne sait pas depuis combien de temps Base était prévu, mais son introduction intervient alors que Coinbase réduit ses effectifs. Ces derniers mois, Coinbase s'est retirée de l'Inde et d'autres marchés, et a licencié des centaines d'employés. En définitive, il n'est pas certain que Coinbase disposera de toutes les ressources nécessaires pour développer pleinement Base, surtout si le marché des cryptomonnaies ne se reprend pas vigoureusement.

Apparemment, la vision ultime est que Coinbase devienne un "contributeur" du réseau, et remette les décisions de gouvernance à la communauté. Mais, sans détails, ce message ressemble un peu à "si nous le construisons, ils viendront" - quelque chose qui sonne creux dans une industrie qui cherche encore un cas d'utilisation. En tout cas, la société veut construire une nouvelle Base pour l’avenir de la crypto.

Block 3 : Tops & Flops

(Cliquez pour agrandir)

Zonebourse

Block 4 : Lectures de la semaine

Les mineurs de Bitcoin jouent à un jeu de poulet à gros enjeux (Wired, en anglais)

Dans l’Antiquité, comment la monnaie est-elle apparue ? (The Conversation)