Coinbase rachète FairX

Coinbase a déclaré vouloir rendre le commerce des dérivés cryptographiques réglementés accessible aux clients particuliers et institutionnels. "Le développement d'un marché des dérivés transparent est un point d'inflexion critique pour toute classe d'actifs et nous pensons qu'il débloquera une participation supplémentaire à la cryptoéconomie pour les investisseurs de détail et institutionnels", peut-on lire dans un billet de blog mercredi.

Le commerce des dérivés de cryptomonnaies a connu une croissance rapide depuis que les investisseurs institutionnels ont commencé, au cours des 18 derniers mois, à adopter le commerce des pièces numériques, offrant ainsi de grandes opportunités aux plateformes qui proposent des futures et des options.

Les produits à terme et les options en crypto, en particulier ceux proposés par des plateformes réglementées, sont largement considérés comme moins risqués que l'achat et la vente de transactions en espèces. Cela les rend probablement plus attrayants pour les investisseurs institutionnels qui cherchent à s'exposer aux cryptomonnaies, dont beaucoup mettent en balance l'attrait des gains rapides avec les risques persistants dans l'industrie émergente.

L'opération devrait être conclue au cours du premier trimestre, a déclaré la société.

Les actions de Coinbase ont terminé en baisse de 1% mercredi après avoir enregistré leur première journée de gains nets cette année mardi, dépassant les 246 $, bien qu'elles restent en baisse d'environ 39% depuis leur entrée en bourse en avril de l'année dernière. Les actions étaient en hausse de près de 3% à 241,20 dollars dans les échanges de pré-marché.

Les actions des entreprises liées à la blockchain ont chuté en début de semaine lorsque le bitcoin a glissé sous les 40 000 dollars. Il reste nettement inférieur au sommet historique de 69 000 dollars qu'il a atteint en novembre de l'année dernière.