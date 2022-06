Colère et frustration face aux incendies de forêt lors de la visite de Biden au Nouveau-Mexique

Poussé par la sécheresse et le vent, le feu a détruit des centaines de maisons dans les montagnes au nord-est de Santa Fe depuis que deux brûlages contrôlés par le service forestier américain ont échappé à tout contrôle en avril.

Des dizaines de milliers de résidents ont évacué les villages agricoles indo-hispanos où le taux de pauvreté est deux fois plus élevé qu'au niveau national, bouleversant ainsi les économies fragiles où les résidents coupent du bois de chauffage et récoltent du foin pour survivre.

"Biden et (la gouverneure Michelle Lujan) Grisham n'ont aucun plan ni aucune ressource pour nos montagnes qui ont été décimées", a déclaré Ella Arellano, dont la famille a perdu des centaines d'hectares de forêt autour du village de Holman.

Avec plus de 320 000 acres (129 500 hectares) de montagnes noircies par l'incendie de Hermits Peak Calf Canyon, les communautés se préparent à des glissements de terrain, des coulées de cendres et des inondations dans les zones où le feu extrême a donné aux sols forestiers l'équivalent de l'absorption d'eau de l'asphalte.

Avant son départ pour le Nouveau-Mexique, M. Biden a déclaré qu'il était favorable à un financement fédéral complet pour compenser le coût de la lutte contre les incendies et de la récupération, mais a ajouté que cela devait être approuvé par le Congrès.

"Je ne peux pas engager cela tout seul", a déclaré M. Biden au sujet de la nécessité pour le Congrès de soutenir un financement complet.

Jusqu'à présent, l'Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA) a versé plus de 3 millions de dollars à plus de 900 ménages. Mais les indemnités maximales de la FEMA, qui s'élèvent à environ 40 000 dollars pour les maisons détruites, ne suffisent pas, dans certains cas, à couvrir la perte des équipements agricoles qui ont brûlé à côté des maisons, et qui, dans une maison, valaient probablement des centaines de milliers de dollars.

Le brasier brûle en même temps qu'un autre dans le sud-ouest du Nouveau-Mexique qui est le deuxième plus grand de l'histoire de l'État, soulignant les préoccupations concernant le changement climatique qui intensifie les incendies qui submergent les pompiers et menacent de détruire à terme la plupart des forêts du sud-ouest des États-Unis.

Les enquêteurs ont découvert qu'un brûlage contrôlé de l'USFS a sauté hors des limites le 6 avril pour déclencher l'incendie de Hermits Peak. Le Calf Canyon Fire a été provoqué par un brûlage de grumes et de branches par l'USFS le 19 avril. Les deux incendies ont fusionné le 22 avril.

Le service forestier américain a depuis demandé un arrêt temporaire de la pratique des brûlages contrôlés à l'échelle nationale.