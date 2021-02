Colicity Inc. : annonce le prix de son appel public à l'épargne initial de 300 millions USD augmenté

Colicity Inc. (la « Société ») a annoncé aujourd'hui le prix de son appel public à l'épargne initial de 30 000 000 unités au prix de 10,00 USD par unité. Les unités seront inscrites à la cote du NASDAQ Stock Market (NASDAQ) et seront négociées sous le symbole au téléscripteur « COLIU » à compter du 24 février 2021. Chaque unité consiste en une action de Catégorie A et un cinquième d'un bon de souscription rachetable, chaque bon de souscription étant exerçable pour l'achat d'une action de Catégorie A au prix de 11,50 USD par action. Seuls les bons de souscription entiers seront exerçables. Dès que les titres constituant les unités commenceront à être négociés séparément, les actions de Catégorie A et les bons de souscription devraient être cotés au NASDAQ sous les symboles « COLI » et « COLIW, » respectivement. L’offre est censée prendre fin le 26 février 2021.

Colicity Inc. est une entreprise chèque en blanc (« blank check company ») constituée dans le but d’effectuer une fusion, un échange d'actions, une acquisition d’actifs, un achat d’actions, une réorganisation ou autre regroupement de même ordre avec une ou plusieurs entreprises. La société entend focaliser sur les entreprises qui exercent leurs activités dans les secteurs de la technologie, des médias et des télécommunications et est dirigée par l'entrepreneur vétéran en communications et en technologie, Craig O. McCaw, qui est le président-directeur général de Colicity, et par Randy Russell, directeur de l'investissement chez Colicity.

Goldman Sachs & Co. LLC. et PJT Partners LP sont les co-syndicataires de l'offre. La société a accordé aux preneurs fermes une option d'achat de jusqu'à 4 500 000 unités supplémentaires de 45 jours au prix de l'appel public à l'épargne initial pour couvrir les surallocations, le cas échéant.

Une déclaration d’enregistrement liée à ces titres a été déclarée exécutoire par la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (la « SEC ») le 23 février 2021. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat. Aucune vente de ces titres ne sera autorisée dans tout état ou juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant son enregistrement ou sa qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières des États ou juridictions concernés.

L’offre n’est faite que par l’intermédiaire d’un prospectus. Dès qu’elles seront disponibles, des copies du prospectus ayant trait à cette offre pourront être obtenues auprès de Goldman Sachs & Co. LLC., à l’attention du : Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, par courriel à l'adresse : prospectus-ny@ny.email.gs.com, ou téléphone : 1-866-471-2526.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives Le présent communiqué de presse contient des déclarations qui constituent des « déclarations prospectives », notamment en ce qui concerne l'appel public à l'épargne initial et la recherche d'un regroupement d'entreprises initial. Il n'est aucunement garanti que l'offre mentionnée ci-dessus sera réalisée dans les conditions décrites, ou pas du tout, ou que le produit de l'offre sera utilisé comme indiqué. Les déclarations prospectives sont soumises à de nombreuses conditions, dont beaucoup sont indépendantes de la volonté de la société, notamment celles énoncées dans la section Risk Factors de la déclaration d'enregistrement de la société pour l'offre publique initiale déposée auprès de la SEC. Des copies sont disponibles sur le site Web de la SEC, https://www.sec.gov/.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210224005547/fr/