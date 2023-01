Collins de la Fed penche pour une hausse des taux d'un quart de point -NYT

"Je pense que 25 ou 50 serait raisonnable ; je pencherais à ce stade pour 25, mais cela dépend beaucoup des données", a déclaré M. Collins dans une interview accordée au journal.

M. Collins, qui est devenu président de la Fed de Boston l'année dernière après avoir travaillé dans le milieu universitaire, avait un droit de vote au sein du Comité fédéral de l'open market chargé de fixer les taux l'année dernière, mais il n'en aura pas cette année dans le cadre de la rotation normale des dirigeants des banques régionales au sein du panel.

M. Collins s'est exprimé avant la prochaine réunion de politique générale de la Fed, qui aura lieu les 31 janvier et 1er février.

La Fed a relevé les taux à un rythme historiquement agressif l'année dernière, faisant passer son taux cible au jour le jour d'un niveau proche de zéro au printemps à un niveau compris entre 4,25 % et 4,5 % à la fin de 2022.

Les responsables ont prévu d'autres augmentations pour 2023 et voient le taux des fonds plafonner à 5,1 %, où il est susceptible de rester pendant une période prolongée, car la Fed cherche à réduire certains des niveaux d'inflation les plus élevés observés depuis des décennies.

La Fed a augmenté les taux de 75 points de base à quatre reprises l'année dernière, avant de ralentir à une augmentation d'un demi-point de pourcentage en décembre. Les marchés financiers débattent actuellement de la question de savoir si les signes de refroidissement de l'inflation permettront de ralentir davantage le rythme de renchérissement du crédit.

Dans les échanges de mercredi après-midi, les marchés à terme plaçaient une probabilité de 80 % que la Fed relève son objectif à court terme d'un quart de point de pourcentage.

Dans l'interview accordée au New York Times, M. Collins a déclaré qu'une hausse des taux plus lente pourrait être bénéfique. "Un ajustement lent donne plus de temps pour évaluer les données entrantes avant de prendre chaque décision, car nous nous rapprochons de l'endroit où nous allons nous maintenir. De plus petits changements nous donnent plus de flexibilité", a-t-elle déclaré.