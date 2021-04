Cologny (GE): la Fondation Bodmer s'ouvre aux journaux

Genève (awp/ats) - La Fondation Martin Bodemer, à Cologny (GE), s'ouvre aux journaux. Grâce à un mécène, elle reçoit près de 18'000 unes de journaux sur des événements majeurs de 70 pays. La plus ancienne date de 1678.

Ces unes historiques ont été collectionnées pendant plus de cinquante ans par Josep Bosch. Cet ancien journaliste et porte-parole de l'Organisation mondiale du commerce voulait que sa collection reste à Genève. Un mécène l'a rachetée pour près de 500'000 francs suisses et l'a offerte à la Fondation Bodmer, dédiée à la recherche et à la conservation de l'écrit, révèle samedi la Tribune de Genève.

L'accueil de journaux dans la fondation "est le fruit d'une longue réflexion", explique son directeur Jacques Berchtold, dans un entretien. Martin Bodmer collectionnait des objets nobles, mais ses carnets montrent que son ambition était de "collectionner l'écrit au plus près de sa période de création, de préserver ces documents qui réfléchissent la pensée humaine et dans lesquels l'histoire se reflète."

Conservation et exposition

La fondation est particulièrement bien placée pour prendre soin de cette collection, selon son directeur. Le papier journal étant fragile, les documents seront numérisés, restaurés et conservés séparément dans des fourres à l'intérieur d'armoires dans lesquelles la climatisation, le taux d'humidité et l'éclairage sont strictement contrôlés.

La collection va permettre des collaborations avec le département d'histoire de l'Université de Genève. "L'histoire de la presse devient une discipline de plus en plus en vue", relève M. Bertschold. Dans un contexte de "fake news", il considère qu'il faut "apprendre aux futures générations à avoir un sens critique face à l'information".

L'exposition "L'Histoire à la une" sera reprogrammée du 13 octobre 2023 au 31 août 2024. Cette brève exposition, qui mettait en avant des unes de la collection Bosch avec des livres de la fondation, avait rencontré un grand succès en 2014.