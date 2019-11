Colombie-Face à la contestation, Duque rencontre syndicats et entreprises

BOGOTA, 26 novembre (Reuters) - Des milliers de Colombiens se sont rassemblés lundi dans les rues de la capitale Bogota pour une cinquième journée consécutive, notamment à cause de rumeurs de réformes économiques, alors que le président Ivan Duque s'entretenait avec des représentants de syndicats et d'entreprises.

Le mouvement social a débuté jeudi, avec une manifestation ayant rassemblé plus de 250.000 personnes, pour protester contre de possibles réformes économiques et dénoncer l'inaction du gouvernement face à la corruption et aux dérives policières qui ont conduit à la mort de centaines de défenseurs des droits humains.

Ivan Duque a promis un "grand dialogue national", centré sur les questions sociales et la corruption, qui doit s'étirer jusqu'à mars prochain. Il a invité la population à soumettre des propositions pour améliorer le pays.

Le dirigeant de centre droit s'est entretenu lundi après-midi avec des représentants d'entreprises et les chefs de file des syndicats à l'origine des manifestations.

De nombreux manifestants demandent aussi que le gouvernement respecte intégralement les termes de l'accord de paix signé avec les Farc en 2016. Duque, arrivé au pouvoir en août 2018, avait promis durant la campagne électorale de revoir cet accord mais n'a pas été autorisé par la Cour suprême à le modifier. (Julia Symmes Cobb, avec Nelson Bocanegra; Jean Terzian pour la version française)