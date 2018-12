Colombie-Le chef d'un groupe dissident des Farc tué, dit Duque

BOGOTA, 22 décembre (Reuters) - Le chef du Front Oliver Sinisterra, un groupe de rebelles dissidents des Farc ayant refusé de se démobiliser dans le cadre de l'accord de paix de 2016, a été tué lors d'une opération près de la frontière avec l'Equateur, a déclaré vendredi le président colombien Ivan Duque.

Walter Patricio Arizala, connu sous le nom de guerre "Guacho", a été tué lors d'une opération menée conjointement par la police et l'armée colombiennes, a précisé Ivan Duque lors d'une allocution télévisée. Le gouvernement colombien avait déployé plus de 3.000 membres des forces de sécurité pour localiser et neutraliser Arizala.

"Guacho", qui était âgé de 29 ans, était accusé de trafic de drogue, d'extorsion et d'homicide. Il était activement recherché pour avoir enlevé et tué en avril dernier deux journalistes équatoriens et leur chauffeur qui effectuaient un reportage à la frontière entre l'Equateur et la Colombie.

Quelque 12.000 membres des Farc, dont 6.000 combattants, ont renoncé à la violence dans le cadre de l'accord de 2016 qui a mis fin à cinq décennies de guerre. Les Farc se sont transformés en parti politique.

Toutefois plus d'un millier d'anciens combattants des Farc ont refusé de signer l'accord établi avec le gouvernement de l'ancien président Juan Manuel Santos. Ils n'ont pas déposé les armes et procèdent toujours à un vaste narcotrafic à travers la Colombie. (Helen Murphy; Jean Terzian pour le service français)