Colombie-Le chef d'un groupe dissident des Farc tué-président

BOGOTA, 8 septembre (Reuters) - Le chef des Guérilleros unis du Pacifique (GUP), un groupe de rebelles dissidents des Farc ayant refusé la démobilisation dans le cadre de l'accord de paix de 2016, a été tué samedi matin dans un combat avec l'armée, a annoncé le président Ivan Duque.

Victor David Segura, alias David, a été tué près de Tumaco, dans la province de Narino (sud-ouest). Dans cette région frontalière avec l'Equateur qui abrite des plantations de coca s'affrontent divers groupes armés pour le contrôle du trafic de drogue sur l'océan Pacifique.

"Ce matin, à l'aube, le baron le plus dangereux du Pacifique, connu sous le pseudonyme de David, a été neutralisé. Il était considéré comme le chef de ce qu'on a appelé les Guérilleros unis du Pacifique", a déclaré Ivan Duque, lors d'un déplacement en province.

Le gouvernement avait offert une récompense équivalente à plus de 40.000 euros pour des informations pouvant mener à sa capture. Sa sœur a également été tuée dans les combats avec la marine et la police.

Victor David Segura dirigeait environ 120 anciens combattants des Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc) ayant décidé de rester dans la jungle et de continuer la lutte armée.

Quelque 12.000 membres des Farc, dont 6.000 combattants, ont renoncé à la violence dans le cadre de l'accord de 2016. Des programmes de réinsertion sont prévus par l'accord de paix de 2016 qui a mis fin à cinq décennies de guerre. Les Farc se sont transformés en parti politique.

Toutefois, plus de 1.200 anciens combattants des Farc ont refusé de déposer les armes. Ils ont fondé de nouveaux groupes qui se consacrent en général au trafic de drogue et à l'extraction minière illégale.

Parmi les ex-Farc, figure le Front Oliver Sinisterra, accusé d'avoir enlevé et tué deux journalistes équatoriens et leur chauffeur en avril dernier. (Luis Jaime Acosta et Julia Symmes Cobb; Danielle Rouquié pour le service français)