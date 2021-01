Colombie-Le parti politique Farc change de nom

BOGOTA, 25 janvier (Reuters) - Le parti politique Farc (Force alternative révolutionnaire commune), formé par les membres démobilisés du groupe rebelle suite à l'accord de paix signé avec le gouvernement colombien en 2016, a annoncé dimanche qu'il changeait de nom et s'appellerait désormais "Communs".

La décision a été prise lors du deuxième congrès organisé par le parti, qui s'est déroulé de vendredi à dimanche.

"Notre nouveau nom est COMMUNS", a déclaré le parti sur Twitter. "C'est un vrai pari de changement pour la paix en Colombie réalisée par les gens du peuple".

L'accord de paix de 2016 a mis fin à plus de cinq décennies d'un conflit armé ayant fait plus de 260.000 morts et des millions de déplacés.

Le parti politique formé par les combattants démobilisés avait conservé l'acronyme du groupe rebelle Farc (Forces armées révolutionnaires de Colombie). (Oliver Griffin; version française Jean Terzian)