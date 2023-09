Colombus lance un fonds de private equity immobilier

Le 13 septembre 2023 à 13:01 Partager

Le Groupe Colombus et Laillet Bordier - Acer Finance annoncent la création de SLP Colombus REIM 2, un fonds de private equity immobilier : l'objectif est de financer principalement des opérations immobilières sur des actifs bureau, des murs de commerces et des immeubles mixtes à Paris et première couronne francilienne pour créer de la valeur et de la performance énergétique. Ce fonds a une durée de 6 ans comprenant une collecte sur 12 mois, l'objectif étant d'atteindre 25 millions d'euros d'equity.



" Compte tenu des actifs sous promesses, nous projetons d'atteindre un montant global de 100 millions d'euros sous gestion dans les prochains mois sur les deux fonds " précise Arnaud Monnet, Directeur de la gestion immobilière de Laillet Bordier - Acer Finance.