Colonne - Dans le procès de la SEC contre Bankman-Fried, qu'en est-il des clients ? Frankel

Ils ont tous accusé Bankman-Fried de fraude, affirmant qu'il a menti à plusieurs reprises lorsqu'il a insisté sur le fait que l'argent des clients de FTX était en sécurité, décroché et complètement séparé de celui d'Alameda, affiliée mais prétendument indépendante.

Selon l'acte d'accusation dévoilé mardi au tribunal fédéral de Manhattan et les plaintes séparées déposées mardi par la SEC et la CFTC, Bankman-Fried savait ou aurait dû savoir que l'argent était siphonné des comptes clients de FTX pour financer le trading spéculatif d'Alameda et que, malgré ses protestations répétées du contraire, FTX a donné à Alameda des privilèges de trading spéciaux qui se sont finalement avérés désastreux pour la plateforme et ses clients.

Qui étaient les victimes de cette fraude présumée ?

La plainte de la CFTC a mis en évidence la tromperie des utilisateurs de FTX qui, selon le régulateur, ont été dupés en croyant que leur argent était en sécurité. L'acte d'accusation du procureur américain de Manhattan a également cité les clients de FTX comme étant les victimes des accusations de fraude électronique et de fraude sur les matières premières portées contre Bankman-Fried.

Mais le procès de la SEC s'est concentré sur un groupe différent de victimes présumées : les investisseurs qui ont injecté 1,8 milliard de dollars dans FTX dans une série d'achats d'actions entre 2019 et 2022. (Les 90 actionnaires de FTX basés aux États-Unis détenaient une participation de 1,1 milliard de dollars, selon la SEC).

Reuters a rapporté que les investisseurs en actions de FTX comprenaient des entreprises telles que Sequoia Capital, SoftBank Group Corp, BlackRock Inc et Temasek - pas exactement des clients crypto à la petite semaine qui voulaient négocier sur la plateforme FTX et faisaient confiance aux promesses de Bankman-Fried que leur argent serait décroché.

Une note importante ici : L'avocat de Bankman-Fried, Mark Cohen du cabinet Cohen & Gresser, a déclaré mardi à Reuters que son client "examine les accusations avec son équipe juridique et considère toutes ses options légales." La SEC, quant à elle, n'a pas répondu à ma demande concernant le cadre de son action en justice.

Et pour être juste, la plainte de la SEC, comme je l'ai mentionné, présente également les clients de FTX comme des victimes, bien que ce soit entre parenthèses.

Je suis littéral : La deuxième phrase de la plainte de la SEC dit : "A l'insu de ces investisseurs (et des clients de FTX), Bankman-Fried orchestrait une fraude massive, qui a duré des années, en détournant des milliards de dollars des fonds des clients de la plate-forme de négociation pour son propre bénéfice personnel et pour aider à faire croître son empire cryptographique."

Ce que je veux dire, c'est que la stratégie de plaidoirie de la SEC dans le procès de mardi montre que la crypto reste un grand défi pour les régulateurs américains. Un fraudeur présumé est accusé d'avoir détourné des milliards de dollars de clients qui voulaient acheter et vendre de la crypto, et pourtant la principale agence de protection des investisseurs aux États-Unis n'invoque pas de fraude en matière de valeurs mobilières au nom de ces clients.

Selon Ann Lipton, professeur de droit des valeurs mobilières à la faculté de droit de l'université Tulane, cela est probablement dû à l'incertitude réglementaire concernant les actifs cryptographiques qui répondent à la définition d'un titre. (Comme vous le savez, cette question fait à son tour l'objet d'un litige intense entre la SEC et Ripple Labs Inc.).

"La SEC se limite à intenter des poursuites pour fraude boursière - et cela nécessite l'existence d'un titre", a déclaré Lipton par courriel. "À tout le moins, chaque actif cryptographique devrait être analysé individuellement pour déterminer s'il s'agit d'une valeur mobilière, ce qui n'est vraisemblablement pas faisable pour les clients qui négociaient de nombreux types d'actifs différents."

En se concentrant plutôt sur les individus et les fonds qui ont acquis une participation dans FTX, Lipton a déclaré : "La SEC esquive cette question - ces investisseurs ont certainement acheté des titres sous forme d'actions."

L'ancien procureur fédéral de Manhattan, Timothy Howard, de Freshfields Bruckhaus Deringer, est d'accord : "Il est plus facile et plus direct pour la SEC de se concentrer sur les investisseurs en actions."

Contrairement aux actionnaires privés qui intentent des poursuites pour fraude boursière, la SEC n'a pas à prouver que les investisseurs se sont fiés aux fausses déclarations alléguées. (Le ministère de la Justice des États-Unis, qui a accusé Bankman-Fried d'avoir fraudé les investisseurs en actions de FTX en plus des clients de FTX, n'a pas non plus à démontrer la fiabilité pour prouver la fraude en matière de valeurs mobilières).

"Cela facilite grandement les poursuites de la SEC et du DOJ car cela élimine toutes les questions liées à l'adéquation de la diligence raisonnable des investisseurs", a déclaré par e-mail Joseph Grundfest, professeur à la Stanford Law School.

Bon nombre des allégations de la SEC concernent des affirmations selon lesquelles FTX aurait menti dans des déclarations publiées et des rapports sur ses sites Web. Mais, anticipant peut-être les arguments de Bankman-Fried selon lesquels il ne peut être tenu responsable des déclarations générales de l'entreprise, la plainte de la SEC cite deux cas dans lesquels les investisseurs de FTX auraient été trompés par Bankman-Fried lui-même.

Il a remis à un investisseur américain qui avait acheté 35 millions de dollars d'actions FTX en juillet 2021 un document promettant que FTX et Alameda n'avaient pas de fonds communs, selon la SEC. Et à la fin de l'été 2021, selon la plainte, Bankman-Fried a dit à un investisseur américain potentiel qui a finalement acquis une participation de 30 millions de dollars que FTX ne détenait pas sa cryptomonnaie native, les jetons connus sous le nom de FTT.

Bankman-Fried, selon la SEC, savait ou aurait dû savoir que sa déclaration à l'investisseur était fausse.

Ces allégations spécifiques, a déclaré Howard de Freshfield, semblent destinées à montrer à Bankman-Fried que les investisseurs de FTX coopèrent avec le gouvernement - et qu'il ne peut pas échapper à sa responsabilité en prétendant simplement qu'il n'était pas au courant des déclarations publiques de FTX.

Si l'on considère les retombées potentielles de l'effondrement de FTX, je serai intéressé de voir si des clients ou des créanciers de FTX tentent de rejeter la faute sur les investisseurs en actions qui sont considérés comme des victimes dans la plainte déposée mardi par la SEC, en faisant valoir que leurs manquements à la diligence raisonnable ont permis à la plateforme de commettre des fautes.

Si cela se produit, il sera encore plus intéressant de voir si les investisseurs en actions de FTX invoquent leur description dans la plainte de la SEC comme preuve qu'ils ont, eux aussi, été victimes de Sam Bankman-Fried.