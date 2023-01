Colonne - L'industrie manufacturière américaine est probablement entrée en récession : Kemp

L'indice des directeurs d'achat de l'industrie manufacturière de l'Institute for Supply Management (ISM) est passé sous le seuil de 50 points séparant une activité en expansion d'une contraction en novembre et en décembre.

L'indice de production manufacturière de la Réserve fédérale a baissé en novembre et en décembre et montre une production en baisse de 0,4 % à la fin de 2022 par rapport à 2021.

Les fabricants américains ont continué à augmenter leurs prix de vente au quatrième trimestre, mais le taux d'inflation des prix à la production a décéléré car les pressions sur le coût des intrants se sont atténuées et la demande de biens a diminué.

L'inflation des prix à la production pour les biens autres que les aliments et l'énergie a ralenti pour atteindre un taux annualisé de 4,2 % au cours des trois mois se terminant en décembre 2022, contre 11,5 % au cours des trois mois se terminant en avril 2022.

Les fabricants américains ont également continué à augmenter l'emploi, mais les emplois sont un indicateur retardé, et le taux de croissance a décéléré alors que le secteur répond à la baisse de la demande de marchandises.

La masse salariale du secteur manufacturier a augmenté à un taux annualisé de 1,6 % au cours des trois mois se terminant en décembre, en baisse par rapport à la croissance annualisée de 5,5 % au cours des trois mois se terminant en avril.

Le fret par conteneurs manutentionné dans les neuf plus grands ports a ralenti à 2,49 millions d'équivalents vingt pieds (EVP) en novembre, contre 2,81 millions au même mois de l'année précédente, et le plus bas pour cette période de l'année depuis 2015.

Le fret conteneurisé transporté par les principaux chemins de fer américains a ralenti à 1,07 million d'EVP en novembre, contre 1,13 million au cours du même mois de l'année précédente, et a atteint son niveau le plus bas pour la période de l'année depuis 2012.

Les données hebdomadaires les plus récentes de l'Association of American Railroads montrent que les volumes de fret conteneurisé ont diminué de 9 % au cours des deux premières semaines de 2023 par rapport à la même période en 2022.

Graphique : Activité manufacturière et de fret aux États-Unis

Le ralentissement de la demande de marchandises et de fret commence à se manifester par une augmentation des rabais pour stimuler les ventes et écouler les stocks excédentaires.

Les prix à la consommation américains pour les marchandises autres que l'alimentation et l'énergie ont baissé à un taux annualisé de 4,8 % au cours des trois mois précédant décembre.

Le fabricant de véhicules électriques Tesla a annoncé ce mois-ci des réductions de prix de 6 à 20 % aux États-Unis pour ses modèles les plus vendus ("Tesla turns up heat on rivals with global price cuts", Reuters, 13 janvier).

En réponse à la baisse de la demande, Federal Express prévoit de réduire les livraisons de colis le dimanche dans de nombreuses régions du pays à partir de mars ("FedEx to further trimies Sunday deliveries", Reuters, 10 janvier).

Le tableau général est celui d'une chute des volumes de fabrication et de fret en réponse à des augmentations de prix importantes, à la baisse des revenus réels et à la hausse des taux d'intérêt.

La faiblesse de l'industrie manufacturière aux États-Unis et plus encore en Europe et en Chine explique l'effondrement d'un large éventail de prix des produits de base vers la fin de 2022.

Le ralentissement devrait s'accentuer au cours des prochains mois, car les revenus réels continuent de s'éroder et les taux d'intérêt augmentent encore.

La composante des nouvelles commandes de l'enquête ISM sur l'industrie manufacturière a été inférieure au seuil de 50 points au cours de six des sept mois les plus récents.

L'indice a glissé à seulement 45,2 en décembre, dans le huitième percentile seulement pour tous les mois depuis 1980, et son plus bas niveau depuis la première vague de la pandémie en 2020 et avant cela 2012.

Selon l'ISM, plus de deux fois plus de fabricants ont déclaré que les nouvelles commandes ont baissé (32 %) plutôt qu'augmenté (16 %) en décembre par rapport à novembre, ce qui implique des niveaux d'activité encore plus faibles à venir.

