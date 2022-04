Colonne - La demande de réserves de change de l'euro revient après des années de négligence : McGeever

Les dernières données du Fonds monétaire international sur la composition des réserves officielles de change (COFER) indiquent que les banques centrales ont augmenté leurs avoirs en euros de pas moins de 70 milliards de dollars au quatrième trimestre de l'année dernière.

C'est le montant le plus élevé depuis plus de trois ans, selon HSBC.

Le rapport COFER ne rend pas compte des secousses des marchés financiers déclenchées par l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février et les lourdes sanctions économiques imposées par les nations occidentales à Moscou.

Ces sanctions ont entraîné le gel de près de la moitié des 640 milliards de dollars de réserves de change de la Russie, ce qui a suscité un débat intense sur l'avenir des réserves, le statut du dollar américain en tant que monnaie reine mondiale et les perspectives de la part des réserves des autres monnaies.

David Adams, stratège chez Morgan Stanley, note que les gestionnaires de réserves utilisent trois grands critères d'investissement pour déterminer leurs allocations : liquidité, rendement et sécurité. Ces trois cases pourraient bientôt être cochées pour l'euro.

La part des obligations à rendement négatif de la zone euro diminue rapidement et les taux d'intérêt de la Banque centrale européenne pourraient être positifs d'ici la fin de l'année ; la liquidité augmentera lorsque la BCE commencera à réduire son bilan ; et la guerre Russie-Ukraine pourrait stimuler l'émission d'obligations conjointes de premier ordre dans la zone euro.

"Si la BCE commence à normaliser sa politique ... cela améliorera la liquidité et augmentera les rendements pour les investisseurs, y compris les gestionnaires de réserves", a déclaré Adams.

La part actuelle des avoirs en euros dans les 12,05 billions de dollars de réserves de change "allouées" ou connues des banques centrales est de 20,64 %. Le pic était de 28 % à la fin 2009, et le minimum était d'un peu moins de 17 % à la fin 2000.

La part de l'euro dans les réserves de change a été remarquablement stable ces dernières années. Du troisième trimestre de 2017 à la fin de 2021, elle a été enfermée dans une fourchette étroite entre 20,07 % et 21,29 %. En effet, elle n'a dépassé 21 % que pendant un seul de ces 18 trimestres.

GRAPHIQUE : Réserves de change mondiales

LA RÉSILIENCE DE L'EURO ?

Au cours de cette période de cinq ans, la part du dollar dans les réserves de change mondiales a chuté de près de cinq points de pourcentage pour atteindre son niveau le plus bas en 25 ans, soit 58,81 %.

Pour l'euro, cela peut être considéré de deux façons : les banques centrales se sont refroidies sur le dollar mais ont évité l'euro en faveur d'autres devises ; ou, l'euro s'est avéré plus résistant que le dollar à la diversification des réserves de change des banques centrales.

Mais il y a beaucoup de terrain à rattraper après l'effondrement des avoirs en euros après que la BCE soit passée de la "ZIRP" à la "NIRP" - de la politique de taux d'intérêt zéro à la politique de taux d'intérêt négatif - en juin 2014. À l'époque, la part de l'euro dans les réserves de change mondiales a chuté de quelque 5 points de pourcentage sur une période de deux ans.

Selon Tradeweb, la valeur de la dette publique à rendement négatif libellée en euros sur sa plateforme d'échange d'obligations a atteint un pic de près de 7 000 milliards d'euros - quelque 75 % du marché des obligations souveraines en euros, qui s'élève à près de 9 000 milliards - à la fin de 2020.

Mais à la fin du mois dernier, le montant de la dette à rendement négatif était tombé à 2,07 billions d'euros, le plus bas depuis au moins 2016, lorsque Tradeweb a commencé à compiler les données.

GRAPHIQUE : Dette de la zone euro à rendement négatif

Les analystes de Goldman Sachs chiffrent à près de 3 000 milliards d'euros les sorties nettes cumulées des marchés à revenu fixe de la zone euro depuis 2014.

"Un renversement de ces sorties persistantes pourrait avoir des implications importantes pour l'euro", a écrit le stratège de Goldman, Zach Pandl, le mois dernier, lorsque lui et son équipe ont relevé leurs prévisions pour l'euro à un niveau haussier et hors consensus de 1,20 dollar sur 12 mois et de 1,30 dollar d'ici la fin de 2024. L'euro était à 1,09 $ mercredi.

Le retournement semble être en cours.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters).