Colonne - La récession rendrait plus probable l'imposition de sanctions pétrolières sévères à la Russie : Kemp

Les décideurs américains et européens ne plongeront pas délibérément leurs économies dans une récession simplement pour intensifier la pression économique sur la Russie ; la privation n'est pas une option attrayante en politique électorale.

Mais si leurs économies entrent quand même en récession, ce qui semble actuellement possible, voire probable, la probabilité de sanctions sévères sur les exportations de pétrole de la Russie augmentera considérablement plus tard cette année et en 2023.

La Russie était le deuxième plus grand producteur de pétrole au monde en 2021, avec une production de 536 millions de tonnes, derrière les États-Unis avec une production de 711 millions de tonnes, mais juste devant l'Arabie saoudite avec 515 millions de tonnes.

En masse, la Russie représentait près de 13 % de la production mondiale, derrière les États-Unis (17 %) mais marginalement devant l'Arabie saoudite (12 %), selon BP ("Statistical review of world energy", juillet 2022).

L'Arabie saoudite, les autres monarchies du Golfe et les entreprises de schiste américaines semblent produire près de leurs limites actuelles, avec peu d'options pour augmenter la production à court terme.

Aucun de ces producteurs ne semble à la fois capable et désireux de compenser toute perte d'exportations de brut et de carburant raffiné en provenance de Russie, dans un volume significatif, malgré la récente flambée des prix.

En l'absence de récession, le baril marginal sur le marché du pétrole provient donc de Russie, et les conditions auxquelles il est mis à la disposition des acheteurs internationaux du Moyen-Orient et d'Asie fixent le prix mondial.

Jusqu'à présent, les sanctions contre les exportations pétrolières de la Russie ont fait grimper les prix pour les pays consommateurs, tout en augmentant les revenus de la Russie, car les prix ont augmenté plus rapidement que les volumes n'ont diminué.

Mais une récession ou un ralentissement prolongé du cycle économique dans les principales économies consommatrices de pétrole que sont les États-Unis, l'Union européenne et la Chine changerait la donne en créant des capacités inutilisées sur le marché pétrolier.

Le baril marginal qui fixe le prix ne proviendrait plus exclusivement de Russie ; l'Arabie saoudite, le reste de l'OPEP et les producteurs de schiste américains seraient tous en concurrence pour approvisionner une consommation stagnante ou en baisse.

L'AUTO-SANCTION

Jusqu'à présent, les sanctions ont davantage nui aux consommateurs qu'elles n'ont puni la Russie, l'Union européenne et les États-Unis se dirigeant vers un ralentissement du cycle économique en grande partie à cause des prix élevés de l'énergie et des autres matières premières.

L'Union européenne, en particulier, semble s'être sanctionnée à proximité d'une récession, la flambée des prix du pétrole, du gaz et de l'électricité, ainsi que des produits alimentaires et des articles manufacturés, comprimant les dépenses des ménages et des entreprises.

Cela n'aurait pas dû surprendre les décideurs politiques ayant le sens de l'histoire ("Energy sanctions and the impact on prices for consumers", Kemp, 10 juin).

Quatre siècles d'expérience montrent que les embargos énergétiques augmentent considérablement les prix payés par les consommateurs à court et moyen terme, à moins qu'il n'existe des approvisionnements alternatifs facilement disponibles pour combler le déficit.

Les boycotts énergétiques sont un instrument politique intéressant si et seulement s'il existe une capacité de production excédentaire (réelle ou potentielle) permettant de remplacer l'énergie provenant des sources sanctionnées par des sources non sanctionnées.

Les sanctions contre le pétrole russe ont eu un effet boomerang sur les consommateurs de la même manière qu'elles l'ont fait lorsque le parlement anglais a interdit les expéditions de charbon vers Londres en provenance des régions productrices de charbon royalistes en 1642/43 pendant la guerre civile.

Le même problème s'est posé lorsque les compagnies pétrolières internationales ont imposé un embargo sur les livraisons de carburant en provenance d'Iran entre 1951 et 1954, suite à la nationalisation de l'Anglo-Iranian Oil Company, provoquant des pénuries de carburant en Asie.

LE CALCUL DE LA RÉCESSION

Une récession ou un ralentissement du cycle économique changerait les circonstances et permettrait, du moins en principe, de remplacer les exportations pétrolières de la Russie par davantage de barils provenant d'autres fournisseurs.

La récession et l'apparition d'une plus grande capacité de réserve entraîneraient également une baisse des prix pour tous les producteurs, y compris la Russie.

En cas de récession, les revenus de la Russie seraient doublement touchés par la combinaison de prix plus bas et de volumes plus faibles, ses barils étant remplacés par des barils d'autres producteurs.

Il est compréhensible que les hauts responsables politiques des États-Unis et de l'UE ne soient pas enclins à provoquer une récession délibérée pour rendre les sanctions plus efficaces.

Les propositions compliquées de plafonnement des prix des ventes de pétrole de la Russie sont une tentative d'échapper à ce dilemme, ou du moins de cacher les compromis politiques ("Russian Oil's Achilles Heel", Kennedy, 7 avril).

Mais si une récession involontaire se produit dans les prochains mois, elle pourrait créer plus d'espace pour durcir les politiques de sanctions plus tard en 2022 et en 2023.

La réapparition de capacités de réserve rendrait le remplacement du pétrole russe pratique, tandis que la baisse des prix masquerait le coût des sanctions pour les consommateurs et les rendrait plus acceptables politiquement pour les électeurs.

Tous les producteurs étant touchés par la baisse simultanée des volumes de vente et des prix, il pourrait y avoir plus d'intérêt à déplacer les barils russes des rivaux, ce qui pourrait affaiblir la solidarité au sein du groupe OPEP+.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie, les sanctions occidentales sur les exportations de pétrole de la Russie et les perspectives du cycle économique mondial sont devenues inextricablement liées.

John Kemp est analyste de marché chez Reuters. Les opinions exprimées sont les siennes