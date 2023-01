Colonne - Le changement de la Banque du Japon expose les fissures des obligations mondiales : McGeever

De nouvelles modifications de la politique de contrôle de la courbe des taux de la Banque du Japon (YCC) pourraient ramener davantage d'argent japonais chez nous, dans un contexte de hausse des coûts de couverture qui pèse déjà sur la demande des investisseurs nationaux pour les obligations étrangères.

Le bond des rendements obligataires japonais est compensé par les rendements élevés des obligations à court terme des États-Unis et de la zone euro, qui inversent ces courbes de rendement et rendent plus coûteuse pour les investisseurs japonais la couverture de leur exposition aux bons du Trésor ou aux obligations de la zone euro.

Le Japon est le plus grand créancier du monde, avec une position d'investissement nette de 3,2 trillions de dollars, selon le Fonds monétaire international. Les investisseurs japonais détiennent beaucoup d'obligations étrangères - quelque 4,3 trillions de dollars en divers instruments de dette, dont 2,085 trillions de dollars d'"investissements de portefeuille".

Environ la moitié de cette somme est constituée d'actifs américains tels que des bons du Trésor, des créances d'agences et des obligations d'entreprises, et environ un tiers de titres de la zone euro. Le déchargement d'une seule fraction d'entre eux pourrait avoir un impact perceptible sur les flux, les prix et les rendements.

C'est ce que les observateurs pourraient anticiper si la BOJ, mercredi, modifie à nouveau sa politique de YCC - ou même l'abandonne complètement - après avoir stupéfié les marchés le mois dernier en relevant effectivement le plafond des obligations d'État à 10 ans de 0,25 % à 0,50 %.

Un blog publié lundi par Brad Setser, un économiste qui est senior fellow au Council on Foreign Relations, et Alex Etra, senior strategist chez Exante Data, soutient que les obligations d'État japonaises à long terme sont déjà attrayantes par rapport aux rendements couverts des obligations étrangères investment grade.

Une liquidation massive des avoirs en obligations étrangères des investisseurs japonais est peu probable, à moins d'une hausse "très importante" des rendements japonais à partir d'ici. La réalité est peut-être moins accrocheuse, mais pas moins puissante à long terme.

"Le résultat le plus probable en 2023 est la poursuite de la baisse des avoirs japonais en obligations étrangères observée en 2022, car le grand nombre d'investisseurs japonais couverts permet aux obligations arrivant à échéance d'être remboursées au pair plutôt que d'être réinvesties à l'étranger", ont-ils écrit.

"Cette réalité plus banale implique toujours que l'important flux d'investisseurs institutionnels japonais vers les titres à revenu fixe mondiaux au cours de la dernière décennie se réduira à un filet d'eau relatif", ont-ils ajouté.

Graphique 2 : Détentions japonaises d'obligations étrangères,

Graphique 1 : Investissements japonais en actifs étrangers (données annuelles), https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/dwpkdaaxyvm/Japanese%20investments%20in%20foreign%20assets%20yearly.jpg

COÛTS ÉLEVÉS

Les investisseurs japonais de tous bords - assureurs-vie, fonds de pension, banques et ménages - ont investi dans des obligations étrangères au cours des 20 dernières années environ parce que les taux d'intérêt et les rendements étrangers étaient bien plus élevés que ceux proposés dans le pays.

Les achats cumulés du secteur privé japonais depuis 2000 ont atteint un sommet de 2,5 trillions de dollars en 2021.

Graphique 4 : Détentions japonaises d'obligations étrangères - total,

Les achats non couverts étaient particulièrement attrayants s'ils n'étaient pas aveuglés par les fluctuations des taux de change. Les rendements couverts contre le risque de change étaient encore positifs, mais la hausse des taux directeurs américains et européens et des rendements à court terme a changé la donne.

La couverture de change se fait par le biais des marchés dérivés de devises et de taux d'intérêt, et se résume généralement à emprunter à court terme pour acheter des titres à plus longue échéance.

Une courbe de rendement inversée pousse les taux de change à terme en dessous des taux au comptant actuels, ce qui signifie que les investisseurs qui ont bloqué leur exposition au dollar ou à l'euro risquent de perdre lorsqu'ils échangeront finalement ces devises contre des yens.

Graphique 3 : Coûts de couverture pour les investisseurs japonais,

L'année dernière, les ventes des investisseurs japonais se sont accélérées avec la hausse des coûts d'emprunt aux États-Unis et dans la zone euro. Setser et Etra estiment que les ventes d'obligations étrangères ont probablement approché les 200 milliards de dollars.

Pour les investisseurs non couverts, les récents mouvements et la volatilité des taux de change ont été des plus malvenus. Le yen a grimpé de près de 20 % par rapport au dollar depuis qu'il a atteint son plus bas niveau en 30 ans en octobre, propulsé par la décision de la BOJ de mettre en place le YCC et trois épisodes d'intervention d'achat de yens en septembre et octobre pour un montant de 60 milliards de dollars.

Les investisseurs couverts ont réduit leur exposition aux obligations étrangères, notamment les banques et maintenant les assureurs-vie, selon Setser et Etra.

Les analystes de JP Morgan estiment que les neuf principaux assureurs-vie japonais ont vendu environ 2 000 milliards de yens d'obligations libellées en euros au cours de la période avril-septembre de l'année dernière. D'autres ventes pourraient être à venir.

"Nous devrions prêter une attention particulière aux données mensuelles sur les flux à l'avenir, étant donné leur présence sur le marché des obligations d'État en euros", ont-ils écrit le mois dernier après la décision choc de la BOJ concernant le plafonnement des rendements.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters).