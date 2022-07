Colonne : Le dollar s'envole alors que les banques centrales imitent la Fed : Mike Dolan

La hausse étonnamment importante d'un demi-point des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne jeudi a été un événement marquant pour de nombreuses raisons - la première hausse des taux de la BCE en plus de dix ans et la fin d'une expérience de huit ans de taux directeurs négatifs.

Même si elle n'est pas à la hauteur de la dernière hausse de 75 points de base de la Fed, la chorégraphie de cette semaine à Francfort devait beaucoup à celle de juin à Washington - des briefings anonymes de dernière minute faisant état d'intentions plus belliqueuses et des signaux jeudi indiquant que tout est à prendre lors des prochaines réunions, étant donné que les "indications prévisionnelles" sont presque inutiles en ces temps incertains.

En accord avec le chœur, le chef de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, a déclaré mardi que la BoE envisageait également d'intensifier sa campagne de hausse des taux, avec sa première hausse d'un demi-point depuis l'obtention de son indépendance il y a 25 ans "sur la table" pour la réunion du mois prochain.

Il est clair qu'elles ont toutes écouté attentivement les conseils de leur association professionnelle - la Banque des règlements internationaux - qui, le mois dernier, a exhorté tous ses membres à agir "rapidement et de manière décisive" pour tuer l'inflation dans l'œuf.

Les banques centrales admettant toutes que la visibilité est faible, la directrice de la BCE, Mme Lagarde, a admis jeudi qu'il s'agissait d'un frontloading des hausses de taux plutôt que d'une élévation de l'ensemble de l'horizon ou des "taux terminaux". Avec les risques de récession dans l'air et les attentes d'inflation à long terme du marché aux États-Unis et dans la zone euro déjà revenues près des objectifs des banques centrales, cela a du sens.

Mais le regain d'optimisme au cours des prochains mois - probablement autant un signal politique aux gouvernements, aux entreprises et aux négociateurs salariaux qu'autre chose - a néanmoins été pris en compte par les investisseurs.

"La hausse plus importante que prévu pourrait être le début d'une politique plus agressive, car la BCE a mis fin à son orientation prospective", a déclaré David Zahn, responsable des revenus fixes européens de Franklin Templeton.

Bas van Geffen, stratège de Rabobank, pense qu'il y aura deux autres hausses de 50 points de base de la part de la BCE en septembre et octobre "avec des risques de hausse de 75".

Ainsi, si des signes de "rattrapage" de la part d'autres grandes banques centrales érodent les perceptions de l'exceptionnalisme de la Fed, cela pourrait bien prendre le dessus sur la hausse fulgurante du dollar cette année - marquant même un sommet après le bref flirt de ce mois avec la parité de l'euro et après une hausse de près de 20 % de son indice DXY depuis le début de 2021.

Il semble bien que ce soit le moment.

UNE FOULE DE PLUS EN PLUS NOMBREUSE

L'un des résultats les plus frappants de l'enquête mondiale menée ce mois-ci par Bank of America auprès des gestionnaires de fonds est que la position "longue sur le dollar américain" est désormais considérée comme la "transaction la plus encombrée" de la planète pour la première fois en plus de trois ans - remplaçant le pétrole et les matières premières à cette place pour la première fois depuis l'invasion de l'Ukraine.

Et pour la première fois, les "banques centrales bellicistes" ont été identifiées comme le "plus grand risque secondaire".

Les spéculateurs, en tout cas, ont continué à constituer leurs plus grandes positions longues nettes en dollars de l'année, proches des niveaux pré-pandémiques et à des niveaux typiquement associés à une crête du billet vert au cours des 20 dernières années.

Mais si la hausse fulgurante du dollar au cours de l'année écoulée doit au moins quelque chose à l'hypothèse selon laquelle les taux d'intérêt américains avaient une plus grande marge de manœuvre pour augmenter après la pandémie que les autres économies du G7 - l'invasion de l'Ukraine a renforcé cette hypothèse - alors le changement de ton à Francfort et à Londres cette semaine pourrait maintenant être très significatif pour le taux de change.

L'intensification de l'agressivité européenne s'inscrit clairement dans le cadre de la spéculation selon laquelle une "guerre des devises inversée" est en jeu pour de nombreuses banques centrales qui craignent qu'une Fed agressive ne fasse qu'exagérer l'inflation importée de l'énergie et de l'alimentation en dollars et nuise encore plus aux budgets des ménages et des entreprises.

Mme Lagarde l'a fait savoir publiquement lors de sa conférence de presse de jeudi. "Des pressions inflationnistes plus fortes découlent également de la dépréciation du taux de change de l'euro", a-t-elle noté.

Les écarts de rendement béants doivent être maîtrisés pour y remédier.

Au cours des 12 mois précédant le 15 juillet, l'écart entre les rendements de référence américains et allemands à deux ans a explosé d'environ 2 points de pourcentage complets en faveur du dollar pour atteindre un pic de 270 pb au total. Cela a coïncidé avec une chute de l'euro/dollar de plus de 18 %.

Mais au cours de la semaine dernière, cet écart s'est réduit de 20 pb.

L'écart de deux ans corrigé de l'inflation ou "réel" a également atteint un sommet de trois ans le 13 juillet. Il a également reculé depuis lors.

Une énorme question est de savoir si la BCE ou la BoE peuvent suivre le rythme de la Fed, même si elles le veulent.

Les sondages sur les surprises économiques relatives de part et d'autre de l'étang montrent que le dollar a peut-être déjà intégré une grande partie de cette question. La dernière hausse du dollar au cours du mois dernier a coïncidé avec les surprises de la zone euro qui sont devenues négatives à la mi-juin pour la première fois cette année, alors que les équivalents américains ont atteint leurs niveaux les plus négatifs depuis la pandémie.

Se pourrait-il que le dollar soit enfin sur le point de se retourner ?

Ceux qui en doutent pensent que les attentes de la Fed continueront à dépasser celles de ses pairs, l'Europe étant à la traîne et la Banque du Japon restant un refus notable sur le front du resserrement. Ils pensent également que le dollar peut encore bénéficier du stress de la récession et que les risques politiques sont plus pressants en Europe en raison de son exposition plus directe à la guerre en Ukraine ainsi que des incertitudes politiques italiennes et britanniques.

Mais quelle part de tout cela fait déjà partie du "commerce le plus encombré" ?

L'auteur est rédacteur en chef pour la finance et les marchés chez Reuters News. Toutes les opinions exprimées ici sont les siennes