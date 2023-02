Colonne - Les actions trouvent une rare résilience à la flambée des taux : McGeever

Plus remarquable encore, ce sont les secteurs les plus sensibles à la hausse des coûts d'emprunt - la technologie, le Nasdaq et les valeurs de croissance - qui surperforment face à la flambée des rendements obligataires, des taux implicites et des attentes de la Fed.

Ces secteurs sont plus sensibles à la hausse des rendements car les flux de trésorerie et les bénéfices futurs sont actualisés à des taux plus élevés. Les relations éprouvées se brisent et les corrélations s'effritent.

La corrélation entre le Nasdaq et les rendements obligataires américains, par exemple, a été fortement négative pendant la majeure partie des deux dernières années. Mais cela s'est complètement inversé, et la corrélation simple glissante sur 25 jours du Nasdaq avec les rendements américains à deux et dix ans est maintenant la plus positive depuis avril dernier.

GRAPHIQUE - Corrélation entre le Nasdaq et les rendements américains à 2 ans

GRAPHIQUE - Corrélation entre le Nasdaq et les rendements américains à 10 ans

Qu'est-ce qui se cache derrière ce revirement soudain ?

L'explication la plus élémentaire est peut-être que l'économie américaine se porte mieux que ce que la plupart des gens attendaient, comme le montrent les derniers chiffres des ventes au détail. Il semble que la récession que beaucoup prédisaient ne soit pas arrivée, et de plus en plus d'observateurs se demandent si elle arrivera un jour.

Selon l'indice des surprises économiques de Citi, les données américaines entrantes dépassent les prévisions plus que jamais depuis avril de l'année dernière. Une meilleure croissance est bonne pour les bénéfices.

GRAPHIQUE - Indice des surprises économiques américaines

"Si les taux d'intérêt augmentent parce que la croissance nominale est forte, les revenus et le pouvoir de tarification des entreprises peuvent augmenter", a déclaré Stephen Miran, cofondateur chez Amberwave Partners et ancien conseiller du Trésor. "Des taux d'intérêt plus élevés sont moins mauvais pour les cours des actions, même si les taux peuvent continuer à peser sur les multiples."

Les estimations de croissance des bénéfices des sociétés du S&P 500 cette année ont sombré à zéro, ce qui, selon Miran, pourrait rebondir si la croissance se maintient. Et pour ce qui est de l'année prochaine, les prévisions du consensus tablent désormais sur une croissance des bénéfices de près de 12 %.

PLUS À FAIRE

Le positionnement du marché est également un facteur. Selon Bank of America, l'exposition des investisseurs aux actions américaines au début de l'année était historiquement faible, les gestionnaires de fonds étant les plus sous-pondérés en actions américaines depuis 2005.

L'enquête de février de BofA auprès des gestionnaires de fonds a montré que le positionnement baissier par rapport aux obligations s'est un peu déplacé ce mois-ci, mais qu'il est "encore loin d'être assez optimiste pour dire que le positionnement est un catalyseur de vente."

GRAPHIQUE - Positionnement des gestionnaires de fonds actions contre obligations - BofA

Dans cette optique, il se peut que les secteurs les plus malmenés l'année dernière soient davantage aimés par les investisseurs cette année.

Regardez les fortunes contrastées des actions de croissance et de valeur : l'indice Russell 1000 Growth a plongé de 30 % l'année dernière et est en hausse de 12 % depuis le début de l'année, tandis que l'indice Russell 1000 Value a chuté de 10 % l'année dernière et n'est en hausse que de 5 % depuis le début de l'année.

Une autre explication macroéconomique globale pourrait se résumer à un seul mot : liquidité. Malgré la hausse mondiale des taux d'intérêt et la tendance au "resserrement quantitatif" l'année dernière, les principales banques centrales injectent en fait d'énormes quantités de liquidités dans le système financier mondial.

DES TRUCS DE MANUELS SCOLAIRES

Quelles que soient les raisons, les mouvements du marché ont été surprenants.

Depuis que la Fed s'est réunie le 1er février, le rendement du Trésor à deux ans a augmenté de plus de 50 points de base, le rendement des bons à six mois et le taux implicite des contrats à terme sur le taux "SOFR" de décembre 2023 ont atteint 5 % et les discussions sur le taux final atteignant 6 % ne sont soudainement plus insensées.

Marko Kolanovic de JP Morgan estime que l'évolution des rendements à deux ans depuis la réunion de la Fed devrait entraîner une vente de 5 à 10 % du Nasdaq, qui est en fait en hausse de 3,5 % depuis.

Au cours des six premières semaines de cette année, le Nasdaq est en hausse de 15 % et l'indice Russell 1000 Growth de 12 %. Les crypto, les techs spéculatives et les meme stocks sont en hausse encore plus.

Comparez cela avec le Dow et le S&P 500 qui sont respectivement en hausse de 2 % et 7 %, et la hausse de 5 % de l'indice Russell 1000 Value.

Kolanovic met cela sur le compte de l'exubérance, de la cupidité et de la complaisance. L'élément spéculatif de la force du marché se reflète dans l'envolée des volumes des investisseurs particuliers qui, selon lui, sont proches des records, représentant plus de 20 % de toute l'activité du marché.

Mais cela ne devrait pas durer - détenir des obligations à court terme plutôt que des actions est plus intéressant aujourd'hui que jamais depuis la grande crise financière, dit-il.

Si l'action de la Fed sur les taux atteint ou dépasse les attentes du marché, les investisseurs devront se raviser, et un mouvement d'abandon des actions de qualité inférieure et de durée élevée pourrait bientôt être amorcé.

"Les manuels scolaires n'ont pas été réécrits. Dans un régime de taux plus élevés, la rentabilité compte. Les fondamentaux vont commencer à rattraper leur retard", déclare Matt Orton, stratège en chef du marché chez Raymond James Investment Management.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters).

