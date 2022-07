Colonne - Les consommateurs américains sont aigris par l'inflation malgré le coussin financier de la pandémie : Kemp

Les ménages et les organisations à but non lucratif possédaient des actifs liquides d'une valeur de 18 500 milliards de dollars à la fin mars 2022, contre 14 300 milliards de dollars à la fin mars 2019, après ajustement de l'inflation, selon les données de la Réserve fédérale.

Les actifs liquides comprennent la monnaie ainsi que les soldes des comptes chèques, des comptes de dépôt à terme et des fonds du marché monétaire, qui sont tous facilement disponibles pour être dépensés ("Flow of funds accounts of the United States", 9 juin).

Les liquidités se sont accumulées à un rythme record en 2020 et 2021 en raison des restrictions imposées par la pandémie sur les voyages et les dépenses sociales, ainsi que des paiements de relance effectués par le gouvernement fédéral.

Pendant les périodes de blocage les plus intenses, au deuxième trimestre de 2020 et au premier trimestre de 2021, les ménages épargnaient à des taux annualisés de 4 à 5 000 milliards de dollars.

Plus récemment, cependant, la valeur des liquidités, corrigée de l'inflation, est restée stable ou a baissé, car les ménages ont pu voyager et socialiser à nouveau, tandis que la hausse des prix a réduit la valeur réelle des soldes.

En termes réels, les actifs liquides à la fin du premier trimestre de 2022 étaient

en légère baisse par rapport aux 18,7 trillions de dollars à la fin du premier trimestre de 2021 https://tmsnrt.rs/3o2lLRn.

Les soldes réels ont probablement diminué beaucoup plus fortement depuis lors, car la plupart des restrictions restantes en matière de voyages ont été levées tandis que l'inflation a bondi.

Le fait que les liquidités réelles des ménages soient élevées mais en chute libre explique pourquoi les dépenses courantes restent fortes mais que les consommateurs et les électeurs déclarent que l'inflation est leur principale préoccupation et que l'économie est sur la mauvaise voie.

La résilience des dépenses de consommation face à l'augmentation rapide des factures de nourriture, de carburant et autres dépendra du fait que les ménages se concentrent sur le niveau de leurs actifs liquides réels (élevés) ou sur le taux de changement (chute rapide).

Cela dépendra également de la durée pendant laquelle on s'attend à ce que l'inflation rapide persiste et continue à éroder la valeur de leur épargne existante et leur capacité à en ajouter.

LE SENTIMENT EST AU PLUS BAS

Les consommateurs s'attendent à ce que les prix augmentent à des taux annualisés de 5,2 % au cours de l'année prochaine et de 2,8 % au cours des cinq prochaines années, tous deux beaucoup plus rapides que l'objectif de la banque centrale ("Survey of consumers", Université du Michigan, 15 juillet).

La proportion de ménages se disant en meilleure situation financière qu'un an auparavant a chuté à 37 % en mai 2022, contre 42 % en mai 2021, tandis que la proportion se disant en moins bonne situation a bondi de 22 % à 46 %.

Parmi les personnes interrogées qui ont déclaré que leur situation financière était moins bonne, la raison la plus fréquemment citée était la hausse des prix (38 %), et ce, aussi bien pour les personnes se situant dans le tiers inférieur de la répartition des revenus (39 %) que dans le tiers supérieur (33 %).

Un plus grand nombre de répondants ont déclaré que la hausse des prix aggravait leur situation (38 %) que la hausse des revenus ne l'améliorait (34 %).

Pour les personnes interrogées dans le tiers inférieur de la distribution des revenus, l'écart est encore plus grand, car elles sont beaucoup plus nombreuses à dire que la hausse des prix aggrave leur situation (39 %) que la hausse des revenus l'améliore (25 %).

Reflétant l'impact de l'inflation, l'indice du sentiment des consommateurs est tombé à un niveau record en juin (50,0), pire que pendant la crise financière de 2008 (55,3), la récession de 1980 (51,7) ou les suites du choc pétrolier de 1975 (57,6).

Il n'y a eu qu'une légère amélioration dans la première partie du mois de juillet, les résultats préliminaires montrant que l'indice de sentiment a augmenté marginalement à 51,1.

CONTINUER À DÉPENSER, OU PAS ?

Les ménages ont encore les ressources financières nécessaires pour continuer à dépenser pendant l'année prochaine ou plus en épuisant l'épargne qu'ils ont constituée pendant la pandémie.

Mais il s'agit d'un agrégat et il est probable que de nombreux ménages situés dans la partie inférieure de la distribution des revenus épuisent déjà leurs réserves et deviennent contraints de dépenser.

De manière cruciale, les récits et la psychologie des ménages et des entreprises autour des dépenses présentent déjà de nombreux traits associés au début d'une récession ("Narrative economics", Shiller, 2017).

Il existe déjà des reportages anecdotiques sur les ménages qui troquent leurs produits contre des marques moins chères, limitent leurs dépenses hebdomadaires en nourriture et en essence et reportent les dépenses non essentielles.

Les entreprises de nombreux secteurs ont commencé à réduire les embauches, à envisager de réduire les effectifs et à mettre en pause les investissements en capital.

Pour convaincre les ménages de continuer à dépenser, il faut les convaincre que la croissance va se poursuivre et que l'inflation sera maîtrisée pour enrayer l'érosion de leur situation financière.

L'épuisement de l'épargne est psychologiquement désagréable lorsqu'il est associé à une hausse des prix et des coûts plutôt qu'à une augmentation de la consommation, ce qui explique l'humeur maussade relevée dans les enquêtes.

Les ménages commencent déjà à se rebiffer ; ils ne peuvent peut-être pas faire grand-chose contre la hausse des prix en tant que consommateurs, mais en tant qu'électeurs, ils peuvent punir ceux qu'ils tiennent pour responsables.

John Kemp est analyste de marché chez Reuters.

Les

opinions exprimées sont les siennes